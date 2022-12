Θέλει η π@υτ... να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει! Το Ισλαμικό Κράτος είναι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι θα γίνει μια νέα τουρκική εισβολή στη Συρία

Ο ιστότοπος War on the Rocks σε άρθρο του Charlie Winter επισημαίνει ότι σε φόρουμ στο Διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη του Ισλαμι...





Ο ιστότοπος War on the Rocks σε άρθρο του Charlie Winter επισημαίνει ότι σε φόρουμ στο Διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη του Ισλαμικού Κράτους έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για τα οφέλη μιας πιθανής τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βορειοανατολική Συρία.Για τους διασκορπισμένους τρομοκράτες της ομάδας, περαιτέρω τουρκικές επιθέσεις κατά των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια μοναδική ευκαιρία για την ανασύσταση της δύναμής τους.Τίτλος του κειμένου: The Islamic State is Cautiously Optimistic about a New Turkish Operation in Syria – Το Ισλαμικό Κράτος είναι συγκρατημένα αισιόδοξο για μια νέα τουρκική επιχείρηση στη ΣυρίαΑπό τα τέλη Νοεμβρίου, η επιχείρηση «Γαμψό ξίφος» της Άγκυρας στοχεύει τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας με πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς και ρουκέτες που κατευθύνονται σε βάσεις και εγκαταστάσεις στη Συρία. Η Άγκυρα έχει επίσης επανειλημμένα απειλήσει με πλήρη χερσαία εισβολή, η οποία – όπως είπαν οι Σύριοι Κούρδοι ηγέτες – θα τους αποτρέψει από τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.Καθώς η Άγκυρα συνεχίζει να πιέζει την αντίθεση των ΗΠΑ και της Ρωσίας στα σχέδιά της, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους δεν θα έχουν την ευκαιρία που ελπίζουν.Από την άλλη πλευρά, η απάντηση του Ισλαμικού Κράτους στο «Γαμψό ξίφος» (Claw-Sword) υπογραμμίζει την τρέχουσα αδυναμία της ομάδας και την περιορισμένη ικανότητά της να αξιοποιήσει πλήρως την ευκαιρία που θα παρείχε η νέα τουρκική επιχείρηση. Μερικοί μέσα στο κίνημα μετριάζουν ενεργά τις προσδοκίες σε κλειστές διαδικτυακές συζητήσεις, ενθαρρύνοντας τους υποστηρικτές να μην βιαστούν σε μια νέα εκστρατεία χωρίς οδηγίες από την ηγεσία τους. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν θα ήταν αρκετές, για να κάνουν μια απτή επιχειρησιακή διαφορά, και ότι η συζήτηση για τουρκική χερσαία εισβολή μπορεί να εξακολουθεί να είναι μη ρεαλιστική.Εάν η Τουρκία πραγματοποιήσει μια νέα χερσαία εισβολή στη Συρία, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις επιχειρησιακές προοπτικές του Ισλαμικού Κράτους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Με μεγαλύτερη αστάθεια στη βορειοανατολική Συρία και αποσπασμένο τον βασικό εταίρο της Παγκόσμιας Συμμαχίας, το Ισλαμικό Κράτος θα είχε περισσότερο χώρο να προβάλει τη δύναμή του. Αυτό δεν θα σήμαινε επιστροφή στα «χρυσά» χρόνια από το 2014 έως το 2016, όπου υπήρχε μια εξελιγμένη, αποτελεσματική και βάναυση διακυβέρνηση σε όλες τις περιοχές της Συρίας. Αντίθετα, θα σήμαινε μια σημαντικά πιο επιθετική και φιλόδοξη εξέγερση που εργάζεται προς κάτι περισσότερο από την απλή επισήμανση της παρουσίας και της αποφασιστικότητας.Δεδομένης της διαδοχικής απώλειας δύο «χαλίφηδων» στη Συρία το 2022, οι επιπτώσεις μιας τέτοιας αναζωπύρωσης στη δραστηριότητα του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Επιπλέον, η ομάδα μόλις πρόσφατα αναγνώρισε ότι ο Abul Hasan al-Hashimi, ο τελευταίος «χαλίφης» της, είχε πεθάνει τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι «σωστός» για μια εκστρατεία εκδίκησης, όπως συνέβη στον απόηχο των θανάτων των δύο προκατόχων του αλ-Χασίμι.Βραχυπρόθεσμα, είναι κρίσιμο οι δυνάμεις των ΗΠΑ και οι εταίροι τους να συνεχίσουν να ασκούν πίεση σε ό,τι έχει απομείνει από το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία. Ένας νεκρός «χαλίφης» είναι μια νίκη τακτικής, αλλά όχι μια στρατηγική νίκη.Αλλά μαζί με αυτήν την πίεση στο Ισλαμικό Κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν διπλωματική πίεση στην Τουρκία —στο βαθμό που είναι δυνατόν— για να μετριάσουν τις πιθανότητες μιας νέας χερσαίας εισβολής.Ο Δρ Charlie Winter είναι Διευθυντής Έρευνας στο ExTrac, ένα σύστημα ανάλυσης απειλών που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Την τελευταία δεκαετία έχει εργαστεί σε μια σειρά από ακαδημαϊκές θέσεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ερευνώντας πώς και γιατί οι αντάρτες καινοτομούν, για να προωθήσουν τις πολιτικές και στρατιωτικές τους ατζέντες σε εντός και εκτός σύνδεσης χώρους.