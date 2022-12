Οι πραγματικοί λόγοι που οι κορβέτες θα αποφασιστούν από το Νέο Έτος

Στο πρόσφατο ΚΥΣΕΑ, κάποιοι, για άγνωστους κι ακατανόητους λόγους, είχαν “διαρρεύσει” πως επρόκειτο να υπάρξουν αποφάσεις σχετικά με το πρό...

Τελικά το ΚΥΣΕΑ δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις κορβέτες, καθώς αυτό είχε γίνει πρόσφατα σε σύσκεψη πάλι υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Αντίθετα, ασχολήθηκε περισσότερα με “άσχετα” θέματα, ενώ συζήτηση έγινε ξανά για το πρόγραμμα προμήθειας των SPIKE NLOS. Αλλά όπως σωστά τουίταραν πολλοί διαπιστευμένοι στο ΥΠΕΘΑ συντάκτες, οι κορβέτες ουδέποτε ήταν στο “μενού” του ΚΥΣΕΑ Δεκεμβρίου. Γιατί όμως; Τι μας κρύβουν; Ας τα ξεκαθαρίσουμε, διότι ξεκίνησαν και πάλι οι “διαρροές” και τα “τυχαία δημοσιεύματα” πως το πρόγραμμα “δεν θα γίνει”.Όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, αυτή τη στιγμή μόνο δυο συμμετέχοντες είναι στην “τελική λίστα”, η Naval Group με την πασίγνωστη πλέον στην Ελλάδα Gowind HN, αλλά και η Fincantieri, με την FCx-30HN. H Damen, για τους δικούς της λόγους, αποφάσισε να απέχει από τη διαδικασία.Οι δυο εταιρείες, Naval Group και Fincantieri, έφεραν στο Πολεμικό Ναυτικό της Καλύτερη και Τελική Προσφορά εδώ και αρκετές μέρες (Best and Final Offer, BAFO). Η συζήτηση αυτή εξετάστηκε από τη ΔΕΞ/ΠΝ αλλά και τη ΓΔΑΕΕ, για να αποδειχτεί και για τις δυο πως απείχαν αρκετά από το να είναι … BAFO! Οι Ιταλοί, συνεχίζουν να είναι αρκετά “πίσω” σε ωριμότητα, ενώ οι Γάλλοι, αγνοώντας τις εισηγήσεις προς τη Γαλλία που έχει κάνει η τοπική ομάδα της εταιρείας, έφεραν μια πρόταση που ήταν πανομοιότυπη με αυτή των FDI HN.Όλα αυτά, δεν ικανοποίησαν κανένα στο ΥΠΕΘΑ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει γενική αποδοχή εντός ΠΝ πως η FCx-30 είναι κατά πολύ ανώτερη σαν πλοίο. Αυτά που προτείνουν οι Γάλλοι απαιτούν σοβαρές παραχωρήσεις από ελληνικής πλευράς, ενώ από τη δική τους πλευρά, οι Ιταλοί πρέπει να κάνουν πολύ μεγαλύτερη ανάλυση στα κόστη αλλά και στις λεπτομέρειες του προγράμματος.Επίσης, και οι δυο εταιρείες δεν έχουν προτείνει τίποτα απολύτως στο θέμα του Κέντρου Πληροφοριών Μάχης (CMS). Οι Ιταλοί βέβαια έχουν τη δικαιολογία του ότι οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν λίγους μόνο μήνες, αν κι αυτό δεν τους “απαλλάσσει” από τις ελληνικές -δίκαιες- απαιτήσεις. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους Γάλλους, που μιλούν με το ΠΝ από το 2017 για τις FTI/Belh@rra/FDI… To SETIS παραμένει ακόμη και σήμερα αποκλειστικά “γαλλική” υπόθεση, με το ΠΝ να μην έχει ουδεμία πρόσβαση στο σύστημα. Δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει στο μέλλον η υποστήριξή του, ειδικά αν συνεχίσει να γίνεται μέσω Γαλλίας, κι όχι με ελληνική εταιρεία (όπως η Signaal Hellas).Το ΠΝ έχει συνηθίσει από το TACTICOS, όπου η THALES προσέφερε απλόχερα πρόσβαση, ενώ δημιουργήθηκε και η Signaal Hellas για τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις. H Signaal όχι μόνο μπορεί να γράφει “κώδικα” για τα TACTICOS των εκσυγχρονισμένων S, των ΤΠΚ Ρουσσέν, αλλά και των Κανονιοφόρων Μαχητής, αλλά πολλά από τα project που δημιούργησε για το ΠΝ εξήχθησαν! Το ΠΝ είχε μια γενική υπόσχεση για “ανάλογη” συμπεριφορά στο θέμα του SETIS, αλλά οι Γάλλοι ακόμη δεν έδωσαν οτιδήποτε το χειροπιαστό (εκτός από μια σύμβαση συναρμολόγησης για κονσόλες στην Ελλάδα, ουσιαστικά άνευ ουσίας). Με λίγα λόγια, όχι καλά τα νέα…Με λίγα λόγια, αν και οι δυο “ενδιαφερόμενοι” προφανώς και έχουν προχωρήσει αρκετά και προσφέρει ακόμη περισσότερα, αλλά είναι προφανές πως η ελληνική πλευρά θέλει κι άλλα, πέρα από τα προφανή. Το ότι το θέμα της τιμής “κυμαίνεται” στα επίπεδα των 1,65 εκ ευρώ για κάθε πρόταση (3 πλοία, με κατασκευή των 2 στην Ελλάδα), δεν σημαίνει αυτόματα πως έχουν “κλείσει” κι όλες οι λεπτομέρειες.Στο θέμα της εγχώριας βιομηχανικής/ναυπηγικής συμμετοχής, και οι δυο προσφέρουν την εγχώρια κατασκευή, αλλά και πάλι είμαστε αρκετά “μακρυά”. Για παράδειγμα, οι Ιταλοί ναι μεν έχουν υπογράψει με την ελληνική ΟΝΕΧ, αλλά όλα αυτά δεν έχουν αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τους άλλους μεγάλους “υπεργολάβους”, όπως η Leonardo και η Elettronica. H MBDA είναι μάλλον σαφής σχετικά με το τι προσφέρει, ενώ όπως έχουμε κατ’ αποκλειστικότητα γράψει, ενδιαφέρεται και για την αγορά της IDE.Οι Γάλλοι, μέσω THALES και MBDA πάλι έχουν προσφέρει πλέον μια ελληνική προστιθέμενη αξία της τάξης του 30%, αλλά υπάρχει ένα μικρό “αγκάθι”. Η ελληνική πλευρά ζητά από τους Γάλλους να προσφέρουν το 30% και για το πρόγραμμα των FDI HN, που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφέρει παρά το σχεδόν “τίποτα”. Αυτό είναι αλήθεια πως ανέτρεψε τα γαλλικά σχέδια, που σχεδίασαν, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις, συμμετοχή 30% μόνο για το πρόγραμμα των Gowind HN.