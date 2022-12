Πολεμικό Ναυτικό: Αυτή είναι η γαλλική προσφορά για τις κορβέτες... Δείτε Αναλυτικά τι περιλαμβάνει

Η Gowind® έχει επιλεγεί από τέσσερα ναυτικά, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υπηρεσία στο στόλο του αιγυπτιακού ναυτικού.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της Naval Group και ενσωματώνει απαιτήσεις και σχόλια που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της και την ικανότητά της να επιχειρεί σε όλες τις θάλασσες σε όλο τον κόσμο.

Η Gowind® προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπερσύγχρονων προτύπων του ΝΑΤΟ αποδεδειγμένα σε μάχη συστημάτων για ASW, ASuW και AAW.

Η πρώτη κορβέττα του τύπου παραδόθηκε στο Αιγυπτιακό Ναυτικό μόλις 38 μήνες μετά την παραγγελία. Ο σχεδιασμός και οι βιομηχανικές διαδικασίες είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Το αιγυπτιακό πρόγραμμα για την κατασκευή κορβετών Gowind από την Alexandria Shipyard θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο.

Οι ελληνικές αρχές έδωσαν στη Naval Group μια λίστα με τα κύρια χαρακτηριστικά που απαιτούν για τα νέα πολεμικά πλοία τους, τόσο σε αποστολές όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος.Το περιεχόμενο του ελληνικού αιτήματος παραμένει εμπιστευτικό αλλά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προσφορά μας πληροί όλες τις προϋποθέσεις και όχι μόνο.Η Naval Group είναι σχεδιαστής και κατασκευαστής πολεμικών πλοίων για περισσότερα από 400 χρόνια. Λόγω αυτού του πολύτιμου υποβάθρου, που σχετίζεται με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία του Γαλλικού Ναυτικού, η Naval Group κατέχει όλες τις τεχνολογίες που απαιτούνται για να προτείνει ένα συμπαγές και ισχυρό μαχητικό επιφανείας, καλά προσαρμοσμένο για το Αιγαίο και εξοπλισμένο για να αντιμετωπίζει κάθε είδους απειλές.Η Gowind® ενσωματώνει εξελιγμένους και τελευταίας γενιάς αισθητήρες και όπλα ικανά να αντιμετωπίσουν όλους τους τύπους συμβατικών και ασύμμετρων απειλών σε ανοιχτές θάλλασες αλλά και ρηχές. Αισθητήρες (sonars, συστήματα EW, σύστημα ελέγχου πυρός) και όπλα (πυροβόλα, πύραυλοι επιφανειας, τορπίλες) ως κύρια σημαντικά παραδείγματα, είναι κοινά με ή από την ίδια οικογένεια συστημάτων Belharra/FDI. Η Gowind® έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ασφάλεια, να απονηώνει και να ανακτά την ίδια κατηγορία βαρέων βαρών ελικοπτέρων με τη Belh@rra/FDI. Το πλοίο λειτουργεί επί του παρόντος και επιτυχώς στα διάφορα περιβάλλοντα της Μεσογείου, η οποία έχει πολλά κοινά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με το Αιγαίο και την Ερυθρά Θάλασσας.Η Gowind® ενσωματώνει τις ίδιες αποδεδειγμένες τεχνολογίες μάχης και τις τεχνολογίες του ΝΑΤΟ όπως οι φρεγάτες του Γαλλικού Ναυτικού που επιχειρούν σε κρύες και ζεστές θάλασσες, ανοιχτούς ωκεανούς με μεγάλους κυματισμούς καθώς και σε πιο κοντινές περιοχές με ήπιους κυματισμούς.Πάνω από το νερό, η Gowind® ενσωματώνει μέσω του συστήματος διαχείρισης μάχης Setis® ένα ραντάρ παρακολούθησης 3D S-band με αποδεδειγμένη απόδοση έναντι μικρών στόχων καθώς και όλων των τύπων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με παθητικούς αισθητήρες που παρέχουν άμεσες προειδοποιήσεις και αντίμετρα. Ένα κάθετα εκτοξευόμενο σύστημα πυραύλων RF και IR παρέχει στο Gowind® μια εκτεταμένη ικανότητα αεράμυνας, σε μεσαία έως πολύ μικρή εμβέλεια.Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, η Gowind® ενσωματώνει μια σταθερή ανθυποβρυχιακή δυνατότητα (ASW) με μια φημισμένη σουίτα σόναρ, ικανή να καλύψει όλο το φάσμα των εργασιών ASW σε μπλε και ρηχά νερά. Δοκιμασμένα στη θάλασσα με περισσότερες από 300 θάλασσιες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών βολών, και πάνω από 1.000 παραγόμενες μονάδες, η ελαφριά τορπίλη MU90 εγγυάται πλήρη λειτουργική ωριμότητα και αξιοπιστία. Λόγω της απαράμιλλης απόστασης εμπλοκής του και της μοναδικής του ικανότητας σε πολύ ρηχά νερά, είναι το αποτρεπτικό όπλο για την προστασία των θαλάσσιων προσεγγίσεων και των ναυτικών σας δυνάμεων. Το MU90 θα κρατήσει οποιοδήποτε σύγχρονο υποβρύχιο σε ασφαλή απόσταση και το σύστημα άμυνας τορπιλών που είναι τοποθετημένο στο σκάφος είναι η μόνη λύση ικανή να προστατεύει τα σκάφη επιφανείας από τα πιο προηγμένα και τις προηγούμενες γενιές τορπιλών.Η Naval Group δεσμεύεται να εγγυηθεί την επιτυχία του προγράμματος των κορβετών καθώς και να υποστηρίξει την ελληνική κυριαρχία ευνοώντας το «Made in Greece» και τη συμμετοχή του Ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.Με την παραγωγή στην Ελλάδα από ελληνικές εταιρείες της κατασκευής 3 κορβετών Gowind, η Naval Group θα συμβάλει στην ενεργοποίηση και ενίσχυση ενός πυκνού δικτύου βιομηχανικών και R & D συνεργασιών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελληνική Βιομηχανία να αντιμετωπίσει το σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ελληνικών ναυτικών δυνάμεων, δημιουργώντας και διατηρώντας θέσεις εργασίας και οικονομικά οφέλη. για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες.Πράγματι, η γαλλική ομάδα έχει σχεδιάσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο βιομηχανικής συνεργασίας που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση μιας κερδοφόρας ναυτικής βιομηχανίας ενώ θα αυξήσει σημαντικά την αυτονομία και την κυριαρχία της Ελλάδας. Θα ενισχύσει τη διεθνή αναγνώριση της αριστείας της ελληνικής ναυτικής βιομηχανίας, παρέχοντας παράλληλα τα καλύτερα πολεμικά πλοία «Made in Greece» για την υπεράσπιση των πολιτών και των συμφερόντων της χώρας.Αυτή η φιλοδοξία υποστηρίζεται από τη μακρά ιστορία και την επιτυχημένη πορεία τhw Naval Group στη μεταφορά προγραμμάτων τεχνολογίας τόσο για πλοία επιφανείας όσο και για υποβρύχια. Αυτή η ασυναγώνιστη τεχνογνωσία είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών και την επιτυχία του «Made in Greece», ενώ θα εγγυάται στο Ελληνικό Ναυτικό την ποιότητα, την έγκαιρη παράδοση και τις επιδόσεις των πλοίων. Υπό αυτή την προοπτική, η Naval Group είναι η καλύτερη επιλογή για τη διασφάλιση μιας παραγωγής χωρίς κινδύνους στην Ελλάδα από την ελληνική βιομηχανία.Πέρα από την κατασκευή των κορβετών Gowind, το τοπικό οικοσύστημα θα αποκτήσει επίσης σταδιακά την τεχνογνωσία και θα επωφεληθεί από τα πιο σύγχρονα και υπερσύγχρονα εργαλεία συντήρησης που απαιτούνται για την αποτελεσματική συντήρηση των φρεγατών FDI HN καθώς και των κορβετών Gowind HN καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής τους κύκλος. Εκτός από τη διασφάλιση της κυριαρχίας του Πολεμικού Ναυτικού, αυτή η μακροπρόθεσμη προσέγγιση θα αναπτύξει τη βιωσιμότητα των ελληνικών εταιρειών παρέχοντάς τους επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πλοίου, πηγή δυναμικού ανάπτυξης, απασχόλησης και οφέλους τις επόμενες δεκαετίες.Περισσότερες από 15 ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις για το πρόγραμμα FDI HN και πολλές άλλες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης για το πρόγραμμα Gowind HN. Όλες οι εξειδικευμένες ελληνικές εταιρείες θα ενσωματώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού της γαλλικής βιομηχανικής ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε άλλους μελλοντικούς διεθνείς διαγωνισμούς, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητές τους καθώς και το πιθανό οικονομικό τους όφελος και προβολή στην παγκόσμια ναυτική αγορά.Η Naval Group αναπτύσσει επίσης συνεργατικά έργα R&D με ελληνικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα για να δημιουργήσουν από κοινού καινοτομία που θα καλλιεργήσει την τοπική αμυντική βάση και θα συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικής ανάπτυξής του σε τομείς αιχμής όπως η κατασκευή προσθέτων, τα drones ή οι μελλοντικές δυνατότητες ναυτικού πολέμου. Η Naval Group συνεργάζεται επίσης με σχολεία και πανεπιστήμια για την ανάπτυξη τεχνικών μαθημάτων για να παρέχει στην ελληνική βιομηχανία εξειδικευμένους πόρους για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.Αυτό το παγκόσμιο σχέδιο βιομηχανικής συνεργασίας θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτικού βιομηχανικού οικοσυστήματος ικανού να συμμετέχει στο μέλλον σε άλλα εθνικά και διεθνή σύνθετα έργα, άμεσα ή σε συνεργασία με την Naval Group, διατηρώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οικονομικά spin-offs στην Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες3 κορβέτες Gowind HN «Made in Greece» μέσω μιας ολοκληρωμένης και προσαρμοσμένης μεταφοράς τεχνολογίας στα Ελληνικά Ναυπηγεία και στους Έλληνες συνεργάτες μας