Μυστήριο με γράμμα που μπορεί να αποτελεί απόδειξη για την ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη

Η ταυτότητα του του Τζακ του Αντεροβγάλτη (Jack the Ripper) παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια.Ένα γράμμα που βρέθηκε μπορεί να αποτελεί απόδειξη ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν Πολωνός κουρέας.Η καταγωγή του ανθρώπου που ήταν πίσω από τη δολοφονία τουλάχιστον πέντε γυναικών την Βικτωριανή εποχή στο Λονδίνο μπορεί τελικά να κρύβεται σε αυτό το γράμμα.Μια επιστολή που ανακαλύφθηκε σε μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στην Αυστραλία αποκαλύπτει πως ένας από τους βασικούς υπόπτους της υπόθεσης - ο Ααρών Κόσμινσκι - είχε επιτεθεί σε μια γυναίκα με ένα ψαλίδι σχεδόν ένα χρόνο μετά τις άλλες δολοφονίες.Σε μια αναφορά στις δολοφονίες του Αντεροβγάλτη, ένας συγγραφέας, βοηθός διοίκησης εκκλησίας, δήλωσε: «Είναι θαύμα που δεν έχει κρεμαστεί για αυτό που έκανε σε αυτά τα φτωχά κορίτσια».Το έγγραφο βρέθηκε και πουλήθηκε στο eBayΤο έγγραφο βρέθηκε σε ένα παλιό βιβλίο στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια μιας εκκαθάρισης των αποθεμάτων από το τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, όπως αναφέρει η Daily Mail.Διασώθηκε και πωλήθηκε στο eBay, από όπου το αγόρασε ο Tim Atkinson, ο οποίος έχει βιοτεχνία χαλιών.Ο κ. Atkinson, 53 ετών, λέει ότι το έγγραφο είναι απόδειξη ότι ο Kosminski ήταν βίαιος και επιθετικός.Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η επιστολή δείχνει ότι ο Kosminski δεν ήταν ήπιος και αδιάφορος αλλά πολύ βίαιος. Η αποκάλυψη της τατυτότητας του Jack the Ripper πλησιάζει. Η επιστολή, που απεστάλη το 1889 από τον αιδεσιμότατο William Patrick Dott, μιλάει για επίθεση εναντίον μιας γυναίκας που ονομάζεται Mary από έναν Kosminski στο East End, ο οποίος της επιτέθηκε με ψαλίδι. Ωστόσο γίνεται αναφορά και στην αδερφή του Κομίνσκι».Όμως όσοι έχουν ερευνήσει την υπόθεση του υπόπτου Kosminski ισχυρίζονται ότι παρόλο που ο Πολωνός κουρέας ήταν γνωστός ως ψυχικά άρρωστος, δεν είχε ακουστεί πως ήταν βίαιος.Ποιος ήταν ο ΚομίνσκιΟ Κομίνσκι ήταν πολωνός Εβραίος και φημολογείται ότι εργάστηκε σε νοσοκομείο πριν εμφανιστεί στο Whitechapel επτά χρόνια πριν ο Ripper σκοτώσει τουλάχιστον πέντε γυναίκες σε τρεις μήνες το 1888.Υπήρχε η υποψία ότι είναι σχιζοφρενής αλλά δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποια βιαιότητα.Ήταν ένας από τους τρεις υπόπτους για τις δολοφονίες των γυναικών και σύμφωνα με τον επιθεωρητή Ντόναλντ Σάδερλαντ Σουάνσον, ήταν πάντα ο νούμερο ένα ύποπτος καθώς ήταν πιο κοντά στο προφίλ του Τζακ του Αντεροβγάλτη.Πέθανε σε ένα άσυλο το 1919.Τι γνωρίζουμε για τον Τζακ τον ΑντεροβγάλτηΟ Τζακ ο Αντεροβγάλτης ( Jack the Ripper) είναι το ψευδώνυμο που δόθηκε σε έναν αγνώστου ταυτότητας δολοφόνο ο οποίος δρούσε στην περιοχή Ουάιτσαπελ του Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκινώντας από το 1888.Το όνομα άρχισε να χρησιμοποιείται από την μέρα που κάποιος έστειλε ένα γράμμα στο Κεντρικό Γραφείο Ειδήσεων του Λονδίνου, ισχυριζόμενος πως είναι ο δολοφόνος με αυτό το όνομα.Τα θύματα ήταν γυναίκες οι οποίες έβγαζαν χρήματα ως πόρνες.Οι φόνοι συνέβαιναν σε δημόσιους χώρους (εκτός από τον φόνο της Μαίρη Τζέιν Κέλλυ) την νύχτα ή τα ξημερώματα.Ο λαιμός των θυμάτων ήταν κομμένος και το σώμα ήταν ακρωτηριασμένο. Διάφορες θεωρίες υποστηρίζουν πως τα θύματα στραγγαλίζονταν πρώτα έτσι ώστε να μην φωνάζουν, κάτι το οποίο εξηγεί και την έλλειψη αίματος στις σκηνές των εγκλημάτων.Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων από τρία θύματα έκανε μερικούς αστυνομικούς της εποχής να πιστεύουν πως ο δολοφόνος κατείχε ανατομική ή χειρουργική γνώση.Οι εφημερίδες άρχισαν να δίνουν όλο και πιο εκτεταμένη προβολή στο θέμα, κυρίως στην αγριότητα των επιθέσεων και στην αδυναμία της αστυνομίας στο να το συλλάβει τον δολοφόνο, ο οποίος φαίνεται ότι ξέφευγε από την αστυνομία για μερικά λεπτά.Επειδή η ταυτότητα του δολοφόνου δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ η ιστορία των γεγονότων έχει λάβει και ένα χαρακτήρα αστικού μύθου με μια μίξη ιστορικών και φανταστικών στοιχείων.Πολλοί συγγραφείς, ιστορικοί και ερασιτέχνες ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα (ή ταυτότητες) του δολοφόνου και των θυμάτων του.