Δεκαεννέα Ευρωβουλευτές ζητούν επείγοντα μέτρα κατά των επιθέσεων της Τουρκίας και του Ιράν

Δεκαεννέα ευρωβουλευτές ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει άμεσα μέτρα κατά των επιθέσεων του Ιράν και της Τουρκίας στο Δυτικό Κουρδιστάν και το Νότιο Κουρδιστάν, και τα Ηνωμένα Έθνη να ερευνήσουν τη χρήση χημικών όπλων από τις τουρκικές δυνάμεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν, γράφει σήμερα η Rojava News.Υποστηριζόμενος από 19 ευρωβουλευτές, ο ευρωβουλευτής Fabio Massimo Castaldo είπε σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα κατά των επιθέσεων από την Τουρκία και το Ιράν.Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να ανταποκριθεί σε κάθε κρίση που προκύπτει από σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπέρμαχος των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, πρέπει να έχει τη φωνή της ενάντια σε τέτοιες θανατηφόρες επιθέσεις , που αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου.»«Στη δύση και το νότο, Κούρδοι, Άραβες, Ασσύριοι και Αρμένιοι έχουν δημιουργήσει μια δημοκρατική εναλλακτική σε μια περίοδο πολέμου που οδήγησε στην ειρήνη. Ο τερματισμός αυτής της εμπειρίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια νέα προσπάθεια σε ένα χαλιφάτο όπως το ISIS, επιστρέφοντας στην κατάσταση του 2014.«Να επιβληθούν επείγοντα μέτρα στις διασυνοριακές επιθέσεις του Ιράν και της Τουρκίας στον κουρδικό λαό και να αποτραπεί μια άλλη ανθρωπιστική καταστροφή», ανέφεραν.Εξ ονόματος της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές καλούν τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο να μιλήσουν εξ ονόματος της ΕΕ και να συντονίσουν μια ισχυρή και διαρκή διπλωματική δράση με τα κράτη μέλη, καθώς και εντός του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, Τουρκία και του Ιράν στη Συρία και το Ιράκ και προτρέψουν τις τουρκικές και ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως οποιεσδήποτε διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις.«Απορρίπτουμε σθεναρά τις πολιτικές προσπάθειες απαγόρευσης του HDP και καλούμε τις τουρκικές αρχές να εκπληρώσουν τις διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις και να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδικάζουν τη δίκη δημάρχων και πολιτικών του HDP».Στην επιστολή, οι βουλευτές ζητούν έρευνα του ΟΗΕ για καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων από τις τουρκικές δυνάμεις στο νότιο Κουρδιστάν.Τα ονόματα των βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή:Fabio Massimo Castaldo, ευρωβουλευτής (NI)Tiziana Begin, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (NI)Dino Giaroso, ευρωβουλευτής (NI)Εμμανουήλ Φράγκος, ευρωβουλευτής (ECR)Andreas Schieder, ευρωβουλευτής (S&D)François Alphonse, ευρωβουλευτής (GREENS/EFA)Carles Puigdemont, ευρωβουλευτής (NI)Clara PONSATÍ, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (NI)Anthony Comyn, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (NI)Ignacio Corao, ευρωβουλευτής (ΠΡΑΣΙΝΟΙ/EFA)Nicola Vilumsen, ευρωβουλευτής (The Left / GUE)Marisa Matthias, ευρωβουλευτής (The Left / GUE)Nicola Pedicini, ευρωβουλευτής (ΠΡΑΣΙΝΟΙ/EFA)Chris McManus, ευρωβουλευτής (The Left / GUE)Salima Yenbo, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (RENEW Europe)Martin Bushman, ευρωβουλευτής (NI)Evin In Sir, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (S&D)Martin Sonneborn, ευρωβουλευτής (NI)Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής (S&D)GUSMÃO JOSE, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (The Left / GUE)--Rojava News--