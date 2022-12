Οι ΗΠΑ «ανησυχούν πολύ» για νέα πιθανή τουρκική εισβολή σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από Κούρδους!

Το πρακτορείο Bloomberg σε ανταπόκριση της Ζαϊνάμπ Φατέχ μεταδίδει ότι ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι «ανησυχεί π...

Προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να σημαίνει την απελευθέρωση κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους.Τίτλος της ανταπόκρισης: US “Very Concerned” About Possible Turkish Incursion into Syria – Οι ΗΠΑ «ανησυχούν πολύ» για μια πιθανή τουρκική εισβολή σε περιοχές της Συρίας.«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή από τους Τούρκους θα ήταν σημαντικό», είπε στους δημοσιογράφους ο στρατηγός Μάικλ Κουρίλα (Michael E. Kurilla), επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του Πενταγώνου.Δήλωσε ότι μια εισβολή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στρατιώτες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων να εγκαταλείψουν την σκοπιά τους σε 28 φυλακές που φυλάσσουν κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους.Η Κεντρική Διοίκηση έχει την ευθύνη για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία.Ο Κουρίλα είπε ότι η δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή δεν πρέπει να μετριέται με τις (στρατιωτικές) μπότες, αλλά με τη «δύναμη της εταιρικής μας σχέσης».Αναφέρθηκε στην αυξημένη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, ειδικά στη θάλασσα, ως ένδειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ.Στα τέλη του περασμένου μήνα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Τουρκία κατά μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας στη Συρία, λέγοντας ότι ορισμένες πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές είχαν αποτελέσει απειλή για το αμερικανικό προσωπικό που συνεργάζεται με Σύρους εταίρους.Το Πεντάγωνο έχει πει ότι μια διασυνοριακή επίθεση από την Τουρκία θα μπορούσε να υπονομεύσει την επιχείρηση των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων των ΗΠΑ κατά των τζιχαντιστών, μια κορυφαία προτεραιότητα για τις ΗΠΑ στη Συρία.