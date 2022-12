Χριστούγεννα με την ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ... και άλλες ιστορίες...

Η φωτογραφία αυτή είναι αυθεντική.Η ιστορία της: Δεκέμβριος 1948, Talladega, Alabama. Μέλη της τοπικής Κου Κλουξ Κλαν (Klansmen) με ένα μέλος να είναι ντυμένο Άη Βασίλης δίνουν ένα ραδιόφωνο στον Jack Riddle, έναν υπέργηρο αφροαμερικάνο ηλικίας 107 ετών και τη σύζυγό του, Josey, 86 ετών, ώστε να μπορούν να "ακούν τους ιεροκήρυκες", όπως ήταν η επιθυμία τους την οποία εκπλήρωσε η ΚΚΚ! Ο τότε «Μεγάλος Δράκος» Samuel Green εξήγησε ότι αυτό αποδεικνύει «την πραγματική καρδιά ενός Klansman».ΚΟ: Να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της 2ης Κου Κλουξ Κλαν (1915–1944) και να επαναλάβουμε ότι η 1η (και "γνήσια") ΚΚΚ που γεννήθηκε την περίοδο της λεγόμενης «Ανασυγκρότησης», προκειμένου να βάλει έναν φραγμό στην κατάφωρη αδικία και αναρχία που βίωνε ο ηττημένος Νότος, δεν είχε καμία σχέση με την 2η. Η 2η δεν είχε την δύναμή της στον «κακό» «ρατσιστικό» Νότο, αλλά στις μεσοδυτικές πολιτείες, (μέχρι και το Σικάγο είχε Κλαν!), ενώ η μεγαλειώδης πορεία της ΚΚΚ στην Ουάσινγκτον το 1928 έγινε με εκατοντάδες αμερικάνικες σημαίες (βλέπε φώτο) και όχι σημαίες του «κακού» «ρατσιστικού» Νότου. Στους καιρούς της 2ης εμφανίστηκε ο φλεγόμενος σταυρός. Στους καιρούς της 2ης τους Klansmen δεν τους απασχολούσαν οι μαύροι, καθώς «στόχος» τώρα ήταν οι καθολικοί, οι εβραίοι και οι μετανάστες που κατέφθαναν στις ΗΠΑ (και στις βόρειες πολιτείες) από τις φτωχές χώρες της Ευρώπης (κυρίως Ιταλοί). Ο ιδρυτής της συνταγματάρχης William Joseph Simmons (1880 – 1945), υπήρξε προτεστάντης ιεροκήρυκας και ενεργός Μασόνος. Αποφάσισε να «αναβιώσει» την ΚΚ αφότου παρακολούθησε την ταινία “Τhe Birth of a Nation” και είδε ένα «όραμα» με ιππείς φαντάσματα στον ουρανό (ghost riders in the sky...).Τέτοιου είδους αγαθοεργίες εκ μέρους της ΚΚΚ ήταν κάτι το συνηθισμένο. Όπως έλεγε ο συνταγματάρχης William Joseph Simmons, ο «αναβιωτής της ΚΚΚ» το 1915, «η καλοσύνη και η φιλαδελφία είναι για μένα η ποιότητα μίας ψυχής. Η ανιδιοτελής, πατριωτική υπηρεσία είναι ο αλάνθαστος στόχος του μυαλού μου και της καρδιάς μου. Το “να ζεις όχι για τον Εαυτό σου αλλά για τους άλλους” (Non Silba Sed Anthar) ήταν το σύνθημα της ζωής μου και η υπέρτατη φιλοδοξία μου. Αγαπώ τον συνάνθρωπό μου και έχω αγωνιστεί σε όλη μου τη ζωή για να του προσφέρω μια ανιδιοτελή, ευεργετική υπηρεσία».ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ