Associated Press: Τριπλασιάζεται το μήκος του χαλύβδινου φράχτη στον Έβρο το 2023

Το AP σε επιτόπιο ρεπορτάζ του αναφέρεται στην επέκταση του τοίχους μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Έβρο και σε όλες τις παραμέτρους του ζητήματοςDEREK GATOPOULOS — Associated PressΤο Associated Press αναφέρεται σ' ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ του στην κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη προσπαθούν να εμποδίσουν τους μετανάστες να εισέλθουν παράνομα από την Τουρκία.«Συνοδευόμενος από ένα σύννεφο κουνουπιών, ο διοικητής της αστυνομίας, Κωνσταντίνος Τσολακίδης και άλλοι τρεις συνοριοφύλακες ξεκινούν μια περιπολία σε σκάφος κατά μήκος του ποταμού Έβρου που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Έβρος — που ονομάζεται ποταμός Μερίτς στην Τουρκία — διασχίζει ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ευρώπης το οποίο μετατρέπεται σ' ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα, καθώς η Ελλάδα και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται για να βρουν τρόπους ώστε να εμποδίσουν τους μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στη χώρα από την Τουρκία», αναφέρει αρχικά το Associated Press.«Το 2023, η Ελλάδα σχεδιάζει να τριπλασιάσει το μήκος ενός χαλύβδινου τείχους στα σύνορα. Η κατασκευή ύψους πέντε μέτρων, που αποτελείται από στιβαρές χαλύβδινες κολώνες, έχει στηρίγματα θεμελίωσης με βάθος έως και 10 μέτρων και καλύπτεται με συρματόπλεγμα. Σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό στην ελληνική πλευρά των συνόρων, η ΕΕ χρηματοδοτεί και δοκιμάζει ένα προηγμένο δίκτυο επιτήρησης που χρησιμοποιεί λογισμικό μηχανικής εκμάθησης και μια σειρά σταθερών και κινητών καμερών και αισθητήρων για τον εντοπισμό των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα».«Οι επικριτές των μέτρων υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα σκληραίνει τις αυταρχικές πολιτικές της κατά των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, που κινούνται στις σκιές των παραμεθόριων περιοχών οι οποίες βρίσκονται υπό στρατιωτικό έλεγχο».Η επίσκεψη δημοσιογράφων του Associated Press στην ελληνοτουρκική συνοριακή περιοχή πραγματοποιήθηκε υπό στρατιωτική και αστυνομική επίβλεψη. Η αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής είπαν στο ΑP ότι είναι χαρούμενοι που ο τοίχος λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα.