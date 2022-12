Επιστρέφει στις Φυλακές ο 23χρονος ομογενής – ράπερ CJ, μετά την απολογία του για έντεκα ληστείες

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Εισαγγελέως, οι οποίοι άκουσαν την επιχειρηματολογία του κατηγορούμενου, τον έκριναν ύποπτο τέλεσης νέων ...

«Όταν σκάνε τα «Κεντρικά» (σσ Αστυνομια σε αργκό)/

χάνονται όλοι στα ξαφνικά/

άσε τώρα τα περιττά/

έλα φέρε τα μετρητά», ράπαρε ο “CJ”

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Εισαγγελέως, οι οποίοι άκουσαν την επιχειρηματολογία του κατηγορούμενου, τον έκριναν ύποπτο τέλεσης νέων κακουργηματικών πράξεων και του επέβαλλαν προσωρινή κράτησηΣτις φυλακές οδηγήθηκε ο 23χρονος ράπερ ομογενής από την Τυφλίδα, ο οποίος συστήνεται στη ραπ σκηνή της Θεσσαλονίκης, ως «CJ» και συνελήφθη (13/12) αφού διέπραξε οκτώ ληστείες μέσα σε διάστημα μόλις δύο ωρών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τα κλοπιμαία να ανέρχονται στις €7.000 . Συνολικά κατηγορήθηκε για 11 ληστείες με τα ποσά που είχε αφαιρέσει με απειλή όπλου από τα ταμεία να ξεπερνούν τις €15.000 σε μετρητά.Αν και το Εφετείο του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στο “CJ”, καθώς με υφ’ όρων απόλυση, από το Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα- το Μάιο του 2022, μετά από τρία χρόνια έκτισης μέρους της ποινής του, και αφέθηκε ελεύθερος, βρέθηκε πάλι κρατούμενος. Το Νοέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας για έξι ένοπλες ληστείες στο κέντρο της πόλης.Ο “CJ” είχε αναφερθείς στη σύλληψή του που τον οδήγησε στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, και υποστήριξε, αν “γυρνούσε το χρόνο πίσω” ότι δεν θα έπαιρνε ορισμένες βιαστικές αποφάσεις, «Είχα καταλάβει ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Το ένιωθα. Ήμουν τρεις μέρες άυπνος όταν με έπιασαν. Ξενυχτούσα διασκεδάζοντας. Όταν πήγα σπίτι μου, παρατήρησα τέσσερις κουστουμάτους τύπους στη γειτονιά και κατάλαβα τι θα ακολουθούσε. Είχε έρθει η ώρα».Ο 23χρονος ομογενής, γεννήθηκε στη Τυφλίδα της Γεωργίας. Σε ηλικία τεσσάρων ετών, μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του μετανάστευσαν στην Ελλάδα, όπου διέμεναν ήδη, ο παππούς και η γιαγιά του. Αρχικά βρέθηκαν στα Κουφάλια, κι έπειτα κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον «Ricta» και τον «Wang», ο CJ δημιούργησαν τους “CC”, κι έχουν παράλληλες πορείες στο «rap game» ενώ από παλιά διατηρούν γνωριμία με τον «FY».Αναφορικά με το “CJ”, του το απέδωσαν μεγαλύτεροι σε ηλικία, με τους οποίους «άραζε» από τα 12-13 του. «Είσαι σαν τον “CJ” από το Grand Theft Auto: San Andreas (σ.σ. videogame)» εξηγεί ο ίδιος, «Όπως μου εξήγησαν και κατάλαβα, εννοούσαν ότι είμαι real και ότι δεν φοβάμαι. Ότι πηγαίνω με φόρα και δεν πέφτω».Μέσα στο Κατάστημα Κράτησης Νεών Αυλώνα, ο “CJ” ψηλά στο στήθος του, αποτυπώνει τη φράση «Be careful who you trust. Devil was once an angel» («Πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι. Ο διάβολος ήταν κάποτε άγγελος») .