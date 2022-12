Γλυπτά του Παρθενώνα: Οι Βρετανοί διαρρέουν το ενδεχόμενο επιστροφής τους το 2023 για 10 χρόνια

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα πολύ πιο σύντομα από ότι θα πίστευε κανείς, αφού το βρετανικό The Art Newsp...

«Οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι σε προχωρημένο στάδιο», αναφέρει ο τίτλος του The Art Newspaper στο κείμενο που φουντώνει εκ νέου τις φήμες και τις πιθανότητες για τον πολυπόθητο επαναπατρισμό των Μαρμάρων.Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα αρκετά σύντομα, μετά από περισσότερα από 200 χρόνια στο Βρετανικό Μουσείο, γράφει το The Art Newspaper στο κείμενό του και επικαλείται, επίσης, συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν.Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν ένα και μοναδικό θέμα, η επιστροφή στην Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο London School of Economics πως «μπορεί να βρεθεί μια λύση που θα ‘χει ως αποτέλεσμα την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανησυχίες που μπορεί να έχει το Βρετανικό Μουσείο».Αν επιτευχθεί η συμφωνία, αναφέρει το The Art Newspaper, τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα στις αρχές του 2023 και θα πάρουν τη θέση τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι το Βρετανικό Μουσείο βρισκόταν και σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για να δανείσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα για 10 χρόνια. Ακόμη δεν είναι σαφές τι θα ισχύσει στο τέλος.Βέβαια, η Ελλάδα και η Βρετανία έχουν πάγιες θέσεις, όσο και αν δείχνουν ότι θέλουν να πετύχουν μια «win-win» συμφωνία. Ο Ρίσι Σούνακ απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής της νομοθεσίας στο Βρετανικό Μουσείο ενώ η Ελλάδα θέλει ξεκάθαρα τον επαναπατρισμό τους, χωρίς δανεισμό ή επιστροφή.