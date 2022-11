«TOTUM GRAECORUM EST»... Τα υπέροχα ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ που έχουν πει οι Ξένοι Σοφοί ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Deorum lingua est lingua Graecorum”(Η γλώσσα των θεών είναι η Ελληνική γλώσσα)“Totum Graecorum est”(Όλα είναι Ελληνικά) *['Ολα προέρχονται από τους Έλληνες]“Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum”(Τίποτα δεν είναι πιο ανθρώπινο, πιο ιερό από την Ελλάδα)Marcus Tullius Cicero (106 b.c. – 43 b.c.) [Λατίνος Κλασικός]“‘Though Greece was conquered, she defeated the conquerorand imported the arts in the uncivilized Latium””(Παρ’ ότι η Ελλάς κατακτήθηκε, αυτή νίκησε τον κατακτητήκαι εισήγαγε τις τέχνες στο απολίτιστο Λάτιο)Quintus Horatius Flaccus (65 b.c. – 8 b.c.) [Ρωμαίος λυρικός ποιητής]“What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity”(Ότι το μυαλό και η καρδιά είναι για το ανθρώπινο σώμα, είναι η Ελλάς για την ανθρωπότητα)Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) [Γερμανός συγγραφεύς]“Damned Greek, you found everything; philosophy, geometry,physics, astronomy… you left nothing for us”(Καταραμένε Έλληνα ανακάλυψες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία,φυσική, αστρονομία… δεν άφησες τίποτα για εμάς)Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805)[Γερμανός ποιητής, φιλόσοφος και Ιστορικός]“Greece was the real cradle of liberty in which the earliestrepublics were rocked. We are the pupils of the great men,in all the principles of science, of morals, and of good government”.(Η Ελλάς υπήρξε το αληθινό λύκνο της ελευθερίας στο οποίο σφυριλατήθηκανοι πρώτες πολιτείες. Εμείς είμαστε οι μαθητές [αυτών] των μεγάλων ανδρών,σε όλες τις αρχές της επιστήμης, της ηθικής και της καλής διακυβέρνησης)William Cullen Bryant (1794-1878) [Αμερικανός ρομαντικός ποιητής]"If in the library of your house you do not have the works of the ancientGreek writers, then you live in a house with no light”.(Εαν στη βιβλιοθήκη του στπιτιού σου δεν έχεις τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,τότε ζεις σε ενα σπίτι χωρίς φως)George Bernard Shaw (1794-1878) [Ιρλανδός θεατρικός συγγραφεύς]“If it is true that the violin is the most perfect of musical instruments,then Greek is the violin of human thought”(Εαν αληθεύει πως το βιολί είναι το τελειότερο των μουσικών οργάνων,τότε Ελληνικό είναι το “βιολί” της ανθρώπινης σκέψης)Helen Adams Keller (1880-1968) [Αμερικανίδα συγγραφευς, "ακτιβίστρια" και λέκτωρ]“The only way for us to become great, or even inimitable if possible, is to imitate the Greeks”(Ο μόνος τρόπος για εμάς να γίνουμε σπουδαίοι ή ακόμη και απαράμιλλοι, αν αυτό είναι δυνατό, είναι να μιμηθούμε τους Έλληνες)Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) [Γερμανός ιστορικός και αρχαιολόγος]“We have to admit that the whole Islam, except the religion, was Greek.Betrayal against the Greeks by the Islamic nations, equals betrayal against their own nature”(Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλο το Ισλαμ, εκτός της θρησκείας, ήταν Ελληνικό. Προδοσίαενάντια των Ελλήνων από τα Ισλαμικά έθνη, ισούται με προδοσία ενάντια στην ίδια τους τη φύση)Ibn Khaldun (1332-1406) [Άραβας ιστορικός, λόγιος, θεολόγος και πολιτικός]“Except the blind forces of nature, nothing moves in this world which is not Greek in its origin”(Εκτός των τυφλών δυνάμεων της φύσεως, τίποτα δεν κινείται σε αυτόν τον κόσμοπου να μην είναι Ελληνικό στις καταβολές του)Sir Henry James Sumner Maine (1822-1888) [Συγκριτικός νομολόγος και ιστορικός]“In the Greeks alone we find the idea of that which we would like to be and produce… from the Greeks we take something more than earthly – almost godlike”.(Στους Έλληνες και μόνο βρίσκουμε την ιδέα αυτού που θα θέλαμε να είμαστε και να παράγουμε… από τους Έλληνες παίρνουμε κάτι περισσότερο από γήινο – σχεδόν θεϊκό)Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) [Διπλωμάτης, φιλόσοφος και λόγιος]“It is great to descent from Greece, the land that gave the light to the world”(Είναι σπουδαίο να κατάγεσαι από την Ελλάδα, τη χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο)Victor Hugo (1802-1855) [Γάλλος ποιητής]“We are children of the Greeks”(Είμαστε παιδιά των Ελλήνων.)Frederich II Βασιλιάς της Πρωσσίας (1712-1786)