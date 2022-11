Τα αποκαλυπτήρια του Temple of Boom, φόρος τιμής στον Παρθενώνα στην καρδιά της Μελβούρνης!

Τα αποκαλυπτήρια του ναού που αναπαριστά τον Παρθενώνα στην «καρδιά» της Μελβούρνης, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στον κήπο της ...





Το Temple of Boom, όπως το αποκαλούν οι αρχιτέκονες που σχεδίασαν το έργο, Adam Newman και Kelvin Tsang, ήταν το έβδομο στη σειρά σχέδιο που αναθέτει η Επιτροπή Αρχιτεκτονικής της Εθνικής Πινακοθήκης, αυτή τη φορά με σκοπό να φιλοξενήσει σε αυτό πολιτιστικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις κάθε είδους.«Κάθε χρόνο διεξάγουμε έναν διαγωνισμό για την Επιτροπή Αρχιτεκτονικής NGV, έναν εθνικό διαγωνισμό ανοικτού τύπου, μέσω του οποίου αναζητούμε έργα προσωρινής αρχιτεκτονικής εγκατάστασης που προκαλούν σκέψη και προβληματισμό. Έργα που θα συζητηθούν μέσα στην κοινωνία», δήλωσε στον «Νέο Κόσμο» ο Ewan McEoin, επικεφαλής επιμελητής (Senior Curator) Σύγχρονου Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής της NGV.Χωρίς να διστάσει, ο Adam Newman είπε ότι αν μπορούσε να είναι «μια μύγα στον τοίχο οποιουδήποτε κτιρίου στον πλανήτη» για να παρακολουθήσει την εξέλιξη γεγονότων που επηρέασαν την ιστορία της ανθρωπότητας, του πολιτισμού, θα επέλεγε αναμφίβολα τον Παρθενώνα.ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΌταν ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός, εν μέσω της πανδημίας, κατά τη διάρκεια του lockdown, πρωταρχική σημασία για τους Newman και Tsang ήταν η ανοικοδόμηση της κοινότητας και της πίστης μας στην ανθρωπότητα.Νιώθοντας τον κόσμο να καταρρέει γύρω τους, ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι που θα συμβόλιζε την ενότητα, την ελευθερία και την επιμονή. Ο Παρθενώνας ήταν αναμφίβολα το τέλειο παράδειγμα, αφού αποκαταστάθηκε από τα ερείπιά του, για να στέκεται ακόμα περήφανος και να θαυμάζεται ως παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού.«Αναζητούσαμε ένα σχέδιο που να προκαλεί την αλληλεπίδραση, τον προβληματισμό, έναν χώρο για να διασκεδάσουμε και να ξαποστάσουμε. Είμασταν πολύ ευέλικτοι», δήλωσε ο McEoin στον «Νέο Κόσμο».«Ο Adam και ο Kelvin μπήκαν στον διαγωνισμό με αυτό το σχέδιο το οποίο ανέπτυξαν διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του lockdown, προτείνοντάς το ως έναν χώρο συνάντησης των πολιτών, προσανατολισμένο στην τέχνη του δρόμου, ώστε να είναι προσιτό σε όλους, και ένα μέρος για ζωντανή μουσική… εισάγετε boombox, εξ ου και το όνομα, Temple of Boom».«Το σχέδιό τους προεπιλέχθηκε από σχεδόν 80 συμμετοχές, και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν την τελική τους πρόταση και βγήκαν νικητές. Έκτοτε, ο Toby Benador από το Just Another Agency ανέλαβε να επιμεληθεί το καλλιτεχνικό σκέλος», εξήγησε ο McEoin.