ΚΙ ΟΜΩΣ... Ντόνα Ζούκερμπεργκ: Η αδελφή του Mr Facebook διδάσκει... Αρχαία Ελληνικά

H αδελφή του ιδρυτή και παντοκράτορα του Facebook διδάσκει και μελετάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, μιλάει αρχαία ελληνικά και είναι από τις πιο γνωστές ερευνήτριες της Στωικής ΦιλοσοφίαςΗ Ντόνα Ζoύκερμπεργκ, όπως και ο διάσημος αδελφός της, δεν σκέφτεται όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί της, δηλαδή οι αξιοσέβαστοι καθηγητές των Κλασικών Σπουδών, οι απανταχού πανεπιστημιακοί με περγαμηνές, οι μελετητές της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα από μικρή. Μελετώντας μια σειρά από κλασικά κείμενα και αναζητώντας διάφορες ομάδες που εμπνέονται από τη μελέτη της Αρχαίας Ελλάδας και της Ελληνιστικής Περιόδου στο Διαδίκτυο, ανακάλυψε ότι τις περισσότερες φορές διάφορα δημοφιλή κείμενα είναι η αφορμή για να ξεδιπλωθούν φαινόμενα ρατσισμού και μισογυνισμού.Πίσω από την «ανδρόσφαιρα» (όρος που επινόησε η ίδια), δηλαδή διάφορες ομάδες από άνδρες που μελετούν τις θεωρίες και τη φιλοσοφία της Αρχαιότητας, κρύβονται διάφοροι ρατσιστές, μάτσο προασπιστές της ανδρικής φύσης, ακόμα και οπαδοί του Τραμπ. Ολοι αυτοί έχουν βρει στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ιδανικό καταφύγιο, κάτι που η ίδια αναλύει εμπεριστατωμένα και επιστημονικά σε ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από το Harvard University Press με τον τίτλο «Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age» (Οχι όλοι οι νεκροί λευκοί άνδρες: Κλασικές σπουδές και μισογυνισμός την ψηφιακή εποχή).Η «ανδρόσφαιρα»Για όλους όσοι δεν κατάλαβαν, η αδελφή του ιδρυτή και παντοκράτορα του Facebook διδάσκει και μελετάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, μιλάει αρχαία ελληνικά και είναι από τις πιο γνωστές ερευνήτριες της Στωικής Φιλοσοφίας. Μελετώντας λοιπόν διάφορα κείμενα στον τομέα των επιστημονικών ενδιαφερόντων της, κάποια στιγμή βρήκε στο Διαδίκτυο ένα άρθρο που της κίνησε την περιέργεια λόγω της υψηλής αναγνωσιμότητάς του.Αυτό έφερε τον παράξενο τίτλο «Γιατί ο στωικισμός γνωρίζει σήμερα τόση ανταπόκριση;» και το περιεχόμενο μόνο αθώο δεν ήταν. Πίσω από τον μανδύα της ψευδο-επιστημονικότητας και των λάθος επιχειρημάτων η ερευνήτρια με το διάσημο επώνυμο ανακάλυψε ότι κάποιοι άνδρες επιστήμονες προσπαθούσαν να υπερασπιστούν την αναγκαιότητα της επιστροφής σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Μάλιστα έλεγαν ότι οι άνδρες σήμερα υποφέρουν από τις γυναίκες και ότι πρέπει να πολεμήσουν κόντρα στο άλγος και τον πόνο που αυτές τους προκαλούν - όπως ακριβώς έκαναν οι στωικοί φιλόσοφοι τόσα χρόνια πριν.Αυτοί οι κατά τα άλλα αξιοσέβαστοι πανεπιστημιακοί όχι μόνο δεν φοβήθηκαν να γράψουν αυτές τις θεωρίες, αλλά φρόντισαν να τις προασπιστούν παρομοιάζοντας τους εαυτούς τους με εκείνους τους άνδρες που έπαιρναν το «κόκκινο χάπι» στην ταινία «Matrix», δηλαδή το χάπι της πιο οδυνηρής αλήθειας. Και σε αυτό το σημείο μιλώντας για το βιβλίο της σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Observer», η Ντόνα Ζούκερμπεργκ τόλμησε να καταφερθεί ενάντια (!) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ολα αυτά τα επέτρεψαν να συμβούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δήλωσε χωρίς να φοβάται τους όποιους συνειρμούς και σκέψεις, ότι βρίσκεται σε κόντρα με τον αδελφό της.Για εκείνη αυτό που προέχει είναι η καταγγελία του ρατσισμού που υπάρχει διάχυτος στο Διαδίκτυο.«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την ευκαιρία στους άνδρες με αντι-φεμινιστικές ιδέες να διακηρύξουν τις απόψεις τους σε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούν - και να διαδώσουν παντού την καχυποψία και την παραπληροφόρηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι που εκτόξευσαν τον μισογυνισμό σε αδιανόητα επίπεδα μοχθηρίας και βίας», έσπευσε να δηλώσει απερίφραστα.Εννοείται πως η δημοσιογράφος του «Observer» μετά από αυτή την απάντηση δεν μπορούσε να μην τη ρωτήσει μήπως με αυτό τον τρόπο καταφέρεται άμεσα κατά του διάσημου αδελφού της και κατά πόσο η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτέλεσε αντικείμενο οικογενειακής αντιπαράθεσης, αλλά η Ντόνα αρνήθηκε να απαντήσει. Απλώς υπενθύμισε ότι και ο ίδιος ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει υπάρξει θύμα ανδρικής επιθετικότητας.Η οικογένειαΗ αλήθεια πάντως είναι ότι η οικογένεια Ζούκερμπεργκ είναι ιδιαίτερα δεμένη - και εκτός από την Ντόνα που αποφάσισε να ασχοληθεί με τις κλασικές σπουδές, τα υπόλοιπα αδέλφια είναι ενεργώς αναμεμειγμένα στον κόσμο της τεχνολογίας. Εχοντας μόλις κλείσει τα 30 η Ντόνα Ζούκερμπεργκ είναι η τρίτη από τα αδέλφια που αφοσιώνονται με πάθος σε αυτό που κάνουν δουλεύοντας αμέτρητες ώρες: στο πλευρό του Μαρκ εργάζεται η άλλη αδελφή, η Ράντι, ενώ η μικρότερη από τα αδέλφια, η Αριελ, είναι στέλεχος της Google.Η οικογένεια μπορεί να μεγάλωσε αρκετά απομονωμένη σε ένα χωριό έξω από τη Νέα Υόρκη, αλλά όλοι υποστήριζαν ο ένας τον άλλο με έντονη διάθεση αγάπης και αλληλεγγύης. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά τόσο ο οδοντίατρος πατέρας όσο και η γραμματέας μητέρα, η οποία λάτρευε το διάβασμα και τα βιβλία. Το αρμονικό οικογενειακό κλίμα φαίνεται κατά κάποιον τρόπο να διασαλεύεται όταν διαβάζει κανείς τις θεωρίες που αναπτύσσει η ερευνήτρια και πανεπιστημιακός σε αυτό το βιβλίο.Οπως υποστηρίζει, πάντως, η ίδια σε κάποιο απόσπασμα του βιβλίου «όλα τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα ανέκαθεν είχαν την τάση να οικειοποιούνται την κουλτούρα, τους μύθους και την ίδια την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας προς όφελός τους. Αυτό το έκαναν κλέβοντας ακόμα και τα σύμβολα, όπως χαρακτηριστικά συνέβη με τους ναζί το 1940, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τονίσουν ότι είναι και αυτοί μέρος του δυτικού πολιτισμού», κάτι που δυστυχώς είναι προφανές σε πολλές ιστορικές περιπτώσεις.Η Αρχαία Ελλάδα αντικείμενο προπαγάνδας και λαϊκισμούΓι’ αυτό και υποστηρίζει ότι πολλοί ρατσιστές υιοθετούν τις ερμηνείες αυτές όπως θέλουν και όπως τους εξυπηρετεί προκειμένου να προαγάγουν τους σκοπούς τους, γεγονός που οδηγεί στον λαϊκισμό, αν όχι στον ρατσισμό. «Ενώ τα πανεπιστήμια εργάζονται σκληρά προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των οριζόντων και των τρόπων προσέγγισης της Αρχαίας Ελλάδας ώστε να ερμηνεύονται πιο ανοιχτά και από όσο περισσότερους γίνεται, οι προασπιστές της “ανδρόσφαιρας” επιμένουν ότι μόνο αυτοί πρέπει να αποκαλούνται πραγματικοί θεματοφύλακες του δυτικού πολιτισμού και προασπιστές της πολιτισμικής παράδοσης της Δύσης».Και αυτό κατά τη γνώμη της βλάπτει σοβαρά τη μελέτη της Αρχαίας Ελλάδας καθώς οδηγεί σε σοβαρές παραναγνώσεις: «Αυτοί είναι που χρησιμοποιούν την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη στην υπηρεσία της δικής τους ατζέντας, διαστρεβλώνουν την Ιστορία φέρνοντάς τη στα δικά τους μέτρα».Φυσικά η ίδια ρίχνοντας μια ματιά στις ρατσιστικές ιδέες που δείχνουν να εξαπλώνονται σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στη χώρα της δεν είναι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα αλλάξουν - και ότι προς αυτή την κατεύ