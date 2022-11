Μικραίνουμε την απόσταση για Κωνσταντινούπολη! Ελληνικό ενδιαφέρον για τα M1128 MGS, για ταχυκίνητες δυνάμεις ελιγμού

Το παραπάνω άρθρο, βασιζόταν στο γεγονός ότι ο Αμερικανικός Στρατός απέσυρε τα λιγοστά Μ1128 που είχε σε υπηρεσία. Το όχημα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα Stryker με πύργο πυροβόλου των 105 χιλιοστών, το πολύ γνωστό μας Μ68 που φέρουν τα Μ48Α5, Μ60Α1, Μ60Α3 αλλά και οι πρώιμες εκδόσεις του Μ1 Abrams. To πυροβόλο των 105 χιλιοστών έχει τη δυνατότητα να διατρήσει του θώρακες όλων των αρμάτων μάχης στην περιοχή μας, κι αυτός είναι κι ο λόγος που ο ΕΣ διατηρεί τα Leopard 1A5 στην πρώτη γραμμή (φέρουν το βρετανικό L7 των 105 χιλιοστών, που πάνω του βασίζεται το Μ68).Βέβαια στο παραπάνω μας άρθρο κάνουμε την υπόθεση πως ο ΕΣ θα καταφέρει να εκσυγχρονίσει τα 500 άρματα μάχης Leopard 1A5, συνεπώς τα MGS θα μπορούσαν να μεταφερθούν στα νησιά, προκειμένου να αντικαταστήσουν εκεί τα εναπομείναντα Μ48Α5 MOLF & M60A3TTS. Αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν είναι τελικά σίγουρος ο εκσυγχρονισμός των Leo1A5, μάλλον ο ΕΣ θα επικεντρώσει τα περιορισμένα κονδύλια στα Leopard 2A4. Με λίγα λόγια, χρειαζόμαστε… ενισχύσεις.Έτσι, προφανώς πριν εμείς γράψουμε το άρθρο, το ΓΕΕΘΑ είχε εντοπίσει τα Μ1128 MGS και είχε ήδη ενδιαφερθεί, καθώς αποτελούν μια άνευ προηγουμένου ενίσχυση των δυνάμεων ελιγμών του Ελληνικού Στρατού, όπου κι αν τοποθετηθούν. Σημειώνουμε πως τα Μ1128 έχουν τριμελές πλήρωμα, που σημαίνει πως έχουν αυτόματο σύστημα επαναγέμισης του πυροβόλου. Ο μηχανισμός έχει αναφερθεί πως παρουσιάζει προβλήματα, αλλά αυτά λύθηκαν στη διάρκεια της θητείας τους.Ο πραγματικός λόγος που τα Μ1128 αποσύρθηκαν από τον Αμερικανικό Στρατό, είναι ο πολύ μικρός αριθμός τους σε υπηρεσία. Κάτι τέτοιο, κάνει εξαιρετικά δύσκολη την εκπαίδευση αλλά και την υποστήριξη. Για παράδειγμα, Μ1 υπάρχουν παντού, στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, σε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η μετάθεση ενός στελέχους δεν απαιτεί επανεκπαίδευση. Για την Ελλάδα, με τους πολύ μικρούς μισθούς των στελεχών αυτό δεν γίνεται κατανοητό. Αν όμως πληρώναμε κι εμείς όσο π.χ. οι ΗΠΑ ή η Μ.Βρετανία στα στελέχη, θα σκεφτόμασταν πολλές φορές την πιθανή σπατάλη του χρόνου τους σε εκπαιδεύσεις.Τα οχήματα είναι ακόμη και σήμερα state of the art, και ήταν απολύτως λογικό να υπάρξουν επαφές από ελληνικής πλευράς, αν και ακόμη δεν έχει γίνει LoR. Υπενθυμίζουμε πως ο ΑΓΕΕΘΑ έχει πολλές φορές προσπαθήσει, και πετύχει, να εξασφαλίσει μεταχειρισμένο υλικό από τις ΗΠΑ. Μπορεί μόνο τα 1200 Μ1117 να έχουν γίνει γνωστά, αλλά το αμερικανικό μεταχειρισμένο υλικό έχει αρχίσει να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στον ΕΣ.Αν κι έχουν κατασκευαστεί μόνο 142 MGS, αρκετά οχήματα παραμένουν απολύτως λειτουργικά και ετοιμοπόλεμα, κι έχουν μεταφερθεί στην Καλιφόρνια, μάλλον με αφαίρεση μόνο των πολυβόλων. Αυτό σημαίνει πως τα οχήματα είναι έτοιμα για μεταβίβαση μέσω EDA σε συμμαχική χώρα που θα τα ζητήσει. Εδώ να ξαναπούμε, πως η Ελλάδα παραλαμβάνει όλο το μεταχειρισμένο υλικό EDA, χωρίς κόστος.Υποψιαζόμαστε πως το ενδιαφέρον του ΕΣ και του ΓΕΕΘΑ για τα οχήματα «υποστηρίζονται» και από δυο ή τρεις ακόμη πολύ σημαντικούς παράγοντες. Αυτοί που είναι σημαντικό να τους γνωρίζουν οι αναγνώστες μας, είναι οι εξής:Μαζί με τα οχήματα, αποσύρθηκε και όλη η υποδομή εκπαίδευσης που είχε στη διάθεσή του ο Αμερικανικός Στρατός. Αυτό σημαίνει πως ο Ελληνικός Στρατός θα μπορέσει να παραλάβει και το Advanced Gunnery Training System, που προσφέρει ρεαλιστική εκπαίδευση στα πληρώματα των Μ1128 MGS. Κάτι τέτοιο θα έκανε πολύ πιο εύκολη την εκπαίδευση των πληρωμάτων των -ελπίζουμε σύντομα- ελληνικών Μ1128.