Αποκάλυψη: H Τουρκία δεν θα υπογράψει την είσοδο της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πριν τις Προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2023

Τo αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg σε ρεπορτάζ των Selcan Hacaoglu και Natalia Drozdiak μεταδίδει ότι η Τουρκία δεν αναμένεται να υπογρά...

Τίτλος του άρθρου: Turkey Unlikely to Sign Off on Swedish NATO Bid This Year – (Η Τουρκία είναι απίθανο να υπογράψει τη Σουηδική ένταξη στο ΝΑΤΟ φέτος).Σύμφωνα με παρατηρητές, είναι σίγουρο ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους και πολύ πιθανό μέχρι τις Προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η Τουρκία δεν πρόκειται να υπογράψει την είσοδο της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.Σύμφωνα με ανώνυμους τούρκους αξιωματούχους, η Σουηδία δεν έχει πράξει αρκετά ώστε να ικανοποιήσει πλήρως τα τουρκικά αιτήματα.Αντιθέτως, πρόσθεσαν, η τουρκική πλευρά είναι ικανοποιημένη από την συνεργασία της με την Φινλανδία, αλλά σκοπεύει να ψηφίσει και για τις δύο χώρες ταυτόχρονα.Ενώ πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντενμπεργκ (Jens Stoltenberg) στην Τουρκία, η Άγκυρα επιμένει πως η Σουηδία θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα, διότι ο Erdogan έχει ανάγκη από τις ψήφους των εθνικιστών ενόψει των εκλογών του Ιουνίου, που μπορεί να διεξαχθούν και νωρίτερα.Για αυτό, η τουρκική κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει την έγκριση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για την είσοδο της Σουηδίας, αν δεν ικανοποιηθούν τα τουρκικά αιτήματα για καταστολή των κούρδων αυτονομιστών, έκδοση στην Άγκυρα κάποιων εξ αυτών, και πλήρη άρση του εμπορίου όπλων προς την Τουρκία, ανέφεραν επίσης οι αξιωματούχοι.Την περασμένη εβδομάδα, ο Jens Stoltenberg επισκέφθηκε την Τουρκία, επιδιώκοντας την επικύρωση ένταξης της Σουηδίας και Φινλανδίας και από τους 30 Συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν (Erdogan), τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου (Μevlut Cavusoglu) και τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ (Hulusi Akar).Αναφέρεται επίσης ότι η Τουρκία επέκρινε τους Συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, με το επιχείρημα ότι υπάρχουν φόβοι επιδείνωσης του πολέμου και επιθέσεων αντιποίνων από πλευρά Μόσχας. Η Τουρκία εξέφρασε αυτές τις ανησυχίες της στον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.