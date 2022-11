Έκθεση: Τεράστια μείωση του αριθμού των Χριστιανών στη Συρία- Συνεχείς οι διώξεις

Έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Καθολική φιλανθρωπική οργάνωση "Aid to the Church in Need" αποκάλυψε ότι οι Χριστιανοί στη Συρί...



Οι χριστιανοί στη Συρία υπέστησαν επίσης βία και διακρίσεις από τα στοιχεία της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», κατά τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της χώρας, και οι εκκλησίες τους μετατράπηκαν σε στρατιωτικά αρχηγεία και οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν.



Τι είναι το «Help to the Church in Need»;



Η οργάνωση «Aid to the Church in Need» παρέχει διάφορες μορφές υποστήριξης σε χριστιανούς σε πολλές χώρες και δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζει πολλά έργα για να βοηθήσει μέλη της οργάνωσης και δέχεται περίπου 5.700 αιτήματα για έργα βοήθειας κάθε χρόνο από σχολεία σε 138 χώρες.

--

The Hellenic Information Team Οι χριστιανοί στη Συρία υπέστησαν επίσης βία και διακρίσεις από τα στοιχεία της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», κατά τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της χώρας, και οι εκκλησίες τους μετατράπηκαν σε στρατιωτικά αρχηγεία και οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν.Η οργάνωση «Aid to the Church in Need» παρέχει διάφορες μορφές υποστήριξης σε χριστιανούς σε πολλές χώρες και δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζει πολλά έργα για να βοηθήσει μέλη της οργάνωσης και δέχεται περίπου 5.700 αιτήματα για έργα βοήθειας κάθε χρόνο από σχολεία σε 138 χώρες.--

Έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Καθολική φιλανθρωπική οργάνωση "Aid to the Church in Need" αποκάλυψε ότι οι Χριστιανοί στη Συρία υποφέρουν από αυξανόμενη καταπίεση και διώξεις τώρα, περισσότερο από ό,τι όταν το «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS) έλεγχε μεγάλες περιοχές της χώρας κατά τα προηγούμενα χρόνια.Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού στην Ολλανδία, Πέτερ Μπρόντερς, εξέφρασε τη λύπη του για την αυξανόμενη δίωξη των Χριστιανών τον τελευταίο καιρό.«Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο είναι ότι οι χριστιανοί αδελφοί μας στη Μέση Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη και Ιράκ), το λίκνο του Χριστιανισμού, υποφέρουν περισσότερο τώρα από ό,τι στην εποχή του ISIS», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η έκθεση αναφέρει ότι οι συνεχιζόμενες κρίσεις και η μετανάστευση απειλούν την επιβίωση τριών από τις παλαιότερες και σημαντικότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο στο Ιράκ, τη Συρία και την Παλαιστίνη.Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των Χριστιανών στη Συρία μειώθηκε σε μια δεκαετία από ενάμισι εκατομμύριο (10 τοις εκατό του πληθυσμού) πριν από το 2011 σε περίπου 300.000 τώρα (λιγότερο από το 2 τοις εκατό του πληθυσμού).Οι Χριστιανοί της Συρίας, όπως και ο υπόλοιπος συριακός λαός, υποβλήθηκαν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μοίρα αρκετών χριστιανών κληρικών ήταν άγνωστη για χρόνια, ειδικά του επικεφαλής της Συριακής Ορθόδοξης κοινότητας, Ιωάννης Ιμπραχίμ, και του επικεφαλής της ελληνορθόδοξης κοινότητας , Μπούλος Γιαζί, οι οποίοι απήχθησαν προφανώς από το συριακό καθεστώς.Ο επίσκοπος Ιωάννης ήταν γνωστός για τις επικριτικές του θέσεις κατά του καθεστώτος πριν από την απαγωγή του.