Εξοπλιστικές διεργασίες για την απόκτηση νέων ελικοπτέρων για τον Στρατό Ξηράς και τη Πολεμική Αεροπορία

Με γοργά βήματα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προωθεί την απόκτηση νέων μεταφορικών ελικοπτέρων μέσης ικανότητας. Συγκεκριμένα...

Για το θέμα είχαμε τοποθετηθεί από τις 11 Νοεμβρίου σημειώνοντας τα ακόλουθα δεδομένα:Αναλυτική παρουσίαση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων μέσης μεταφορικής ικανότητας UH-60M Black hawk πραγματοποιήθηκε στους επιτελείς της Αεροπορίας Στρατού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Η παρουσίαση έγινε από εκπροσώπους της εταιρείας Lockheed Martin. Σύμφωνα με πληροφορίες του γράφοντος η Αεροπορία Στρατού ενδιαφέρεται για 20 νέα ελικόπτερα με ορίζοντα απόκτησης επιπρόσθετων 20 σε δεύτερο χρόνο. Στόχος είναι επίσης και η απόκτηση εξειδικευμένων ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων για τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.Το πρόγραμμα αυτό αφορά τον Στρατό Ξηράς και την Αεροπορία Στρατού για την βελτίωση των ικανοτήτων αεροκίνησης του Στρατού και συνάμα την αντικατάσταση των παρωχημένων UH-1H και ΑΒ-205 ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για την απόκτηση επιπρόσθετων ελικοπτέρων UH-60 M Blackhawk για τη Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) ώστε να καλυφθούν και οι αντίστοιχες επιχειρησιακές απαιτήσεις έρευνας – διάσωσης μάχης.Ερωτηματικά προκαλεί η απόκτηση νέων ελικοπτέρων για τη ΠΑ τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για τον στόλο των σύγχρονων ελικοπτέρων Super Puma. Υπενθυμίζεται πως τα Super Puma της ΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσιμοτήτων λόγω μη σύναψης σύμβασης τεχνικής υποστήριξης.Γεννάται ως εκ τούτων το ερώτημα πως αυθαίρετα αποφασίζεται η προμήθεια νέων ελικοπτέρων για τη ΠΑ τη στιγμή που τα υπάρχοντα ελικόπτερα δεν υποστηρίζονται επαρκώς λόγω μη υπογραφής σύμβασης τεχνικής υποστήριξης; Ποια οικονομοτεχνική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πρόσκτησης νέων ελικοπτέρων για τη ΠΑ; Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη περίπτωση απαξίωσης ενός σύγχρονου συστήματος όπως των ελικοπτέρων AS 332C1 Super Puma για να λάβει χώρα άλλη μια προμήθεια για την οποία εγείρονται ερωτηματικά;Το προσεχές διάστημα η ελληνική πλευρά θα αποστείλει στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές επιστολή P&A (Price and Availability) ώστε να γνωστοποιηθούν στοιχεία τιμών και χρόνων παράδοσης και ακολούθως να σταλεί η Letter Of Request (LoR) για την LoA (Letter of Acceptance).