Δεκάδες τούρκοι νεκροί...!!! Ταυτόχρονη επίθεση Κούρδων σε στρατιωτικές βάσεις

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι 12 Τούρκοι στρατιώτες και 8 φιλότουρκοι μισθοφόροι σκοτώθηκαν σε αντίποινα, από τις δυνάμεις του SDF, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι οι ενέργειές τους πραγματοποιήθηκαν ως νόμιμη απάντηση σε αντίποινα στις τουρκικές επιθέσεις.



Το Κέντρο Τύπου των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) ανακοίνωσε τα εξής:



“12 Τούρκοι στρατιώτες και 8 μισθοφόροι που υποστηρίζονται από τους Τούρκους σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων νόμιμης απάντησης που διεξήγαγαν οι δυνάμεις μας ως αντίποινα στις τουρκικές επιθέσεις σε περιοχές που εκτείνονται από το Ζαρκάν έως τη Μάνμπιτζ», ανέφερε σήμερα η οργάνωση και συνεχίζει: «τις τελευταίες πέντε ημέρες, οι δυνάμεις μας απέτρεψαν τέσσερις απόπειρες εισβολής του τουρκικού στρατού και των μισθοφόρων του μετά από συγκρούσεις μαζί τους».



Πληροφορίες φέρουν Τούρκους κομάντος να επιχείρησαν να διεισδύσουν σε συγκεκριμένα σημεία στην Βόρεια Συρία, με σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για την τουρκική χερσαία εισβολή, αλλά εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

