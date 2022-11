ΣΟΚ για την Τουρκία – Αγωγός φυσικού αερίου από την Λιβύη στην Ελλάδα τελειώνει το τουρκολιβυκό σύμφωνο

ΣΟΚ για την Τουρκια, με την Άγκυρα να τρέχει και να μην… φτάνει μετά την απόφαση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης για αγωγό...



Libya's National Oil Corporation is examining a project proposal of creating two gas pipelines to connect with



Η Αίγυπτος, καθώς και η Κύπρος, το Ισραήλ και ο Λίβανος, αναπτύσσουν τεράστια υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου και θέλουν οικονομικά αποδοτικό τρόπο παράδοσης τους στην αγορά της ΕΕ που διψά για ενέργεια, μετά και τις εξελίξεις με το ρωσικό φυσικό αέριο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση του ΟΗΕ και την δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού State Department ότι βάσει του άρθρου έξι του Tripoli Forum η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, για το τουρκολιβυκό Σύμφωνο, είναι παράνομη.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης εξετάζει πρόταση για τη δημιουργία «δύο αγωγών φυσικού αερίου που θα συνδέονται με την Ελλάδα και την αιγυπτιακή πόλη Δαμιέτη», ανέφερε στο CNBC Arabia ο επικεφαλής της NOC, Φαρχάτ Μπενγκάρα.Κατά πολλούς η παραπάνω εξέλιξη εμφανίζεται ως η πλέον λογική, στη βάση της γεωγραφικής θέσης των δύο χωρών. #Libyaoil One to watch: Libya is contemplating building pipeline to get Egyptian gas to Greece, @TheLibyaUpdate reporting. Egypt, as well as Cyprus, Israel, Lebanon, developing huge offshore gas fields and want cost-effective way of delivering to EU market. pic.twitter.com/c0bZP2vLax — Chris Stephen (@reportingLibya) November 2, 202 geostratigika.gr