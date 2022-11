Ελληνας της Διασποράς νέος διευθυντής στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ενας διακεκριμένος Ελληνας επιστήμονας της διασποράς, ο Γιάννης Γιώρτσος, καθηγητής Χημικής και Πετρελαϊκής Μηχανικής και κοσ...

Πρόκειται για ένα επιλεκτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης που εστιάζει σε καινοτόμες και διεπιστημονικές έρευνες στις βιολογικές, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς επίσης στις επιστήμες της μηχανικής και της υγείας. Ο Γ. Γιώρτσος είχε εκλεγεί στην Εθνική Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ το 2008, ενώ από το 2013 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.«Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών είναι τυχερή που έχει έναν ηγέτη με εξαιρετική ακαδημαϊκή φήμη και δέσμευση στην επιστημονική επικοινωνία στο πρόσωπο του Γιάννη Γιώρτσου, για να καθοδηγήσει τη νέα φάση ανάπτυξης του νέου περιοδικού της», δήλωσε η πρόεδρος της αμερικανικής Ακαδημίας Μάρσια ΜακΝατ. Το PNAS Nexus δημιουργήθηκε το 2021 και εκδίδεται από την NAS σε συνεργασία με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (OUP).Ο Γιάννης Γιώρτσος γεννήθηκε στην Ρόδο το 1950, το 1973 απεφοίτησε πρώτος από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και στη συνέχεια φοίτησε με υποτροφία στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του το 1978, ενώ από το 1979 διδάσκει στο Τμήμα Πετρελαϊκής και Χημικής Μηχανικής (Petroleum and Chemical Engineering) του USC. Στο ίδιο Τμήμα έλαβε την τιμητική έδρα «Chester D. Dolley in Chemical and Petroleum Engineering» (1995). Κατά το διάστημα 1991-1997 υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος, ενώ το 2005 έγινε κοσμήτωρ (Dean) της USC Viterbi School of Engineering, όπου κατέχει επίσης την τιμητική έδρα Ζ.Α. Kaprielian.