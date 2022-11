Μετά τη χυλόπιτα στους τρουρκόφιλους της Τρίπολης, ο Δένδιας έφτασε στη Βεγγάζη για να συναντηθεί με το λιβυκό κοινοβούλιο

Ο Χαφτάρ φέρνει και τους Γάλλους στην Λιβυκή ΑΟΖ-Λιβυκή κυβέρνηση της Τρίπολης: “Η στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών να αποβιβαστεί ...

Αφίχθη στην Βεγγάζη ο Έλληνας ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ο οποίος θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του λιβυκού κοινοβουλίου Ακίλα Σαλέχ, ενώ δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει συνάντηση και με τον Στρατάρχη Χαφτάρ.Greek FM Nikos Dendias arrives in Benghazi. https://t.co/PzK4AXbBsr #Libya pic.twitter.com/2mCIp14Ao1 — Libya Review (@LibyaReview) November 17, 2022 Η επίσκεψη του κ. Δένδια έχει σχέση με τις εξελίξεις στην χώρα αυτή και η ανατολική πλευρά με την παρουσία του κοινοβουλίου και του Στρατάρχη Χαφτάρ είναι η ελπίδα Ελλήνων και Αιγυπτίων, για να “ξεκουμπιστούν” εντελώς κάποια στιγμή οι Τούρκοι από την χώρα.]Το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Τρίπολης και η συνέχεια από τους ΛίβυουςΗ μέρα δεν ξεκίνησε καλά για την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ, αφού η Τουρκία, η οποία ελέγχει τα πάντα στην δυτική πλευρά της χώρας, προσπάθησε να υποκινήσει ζήτημα με την παρουσία της Λίβυας ΥΠΕΞ στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, με στόχο να νομιμοποιηθεί η εξουσία της φιλότουρκης παράνομης κυβέρνησης του Α.Ντειμπά.2/2 The ministry described Greece’s policies towards Libya as “immature” promising to take appropriate diplomatic measures to preserve the sovereignty of Libya.— The Libya Observer (@Lyobserver) November 17, 2022 Το λιβυκό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε μάλιστα με μια αλαζονική ανακοίνωση ως «ανώριμες» τις πολιτικές της Ελλάδας απέναντι στη Λιβύη, υποσχόμενο να λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα για τη διατήρηση της κυριαρχίας της Λιβύης.Δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση της κυβέρνησης της Τρίπολης για συνομιλίες και συμφωνίες, ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από την ΕΕ και φυσικά από καμία μεγάλη χώρα πλην του καθεστώτος Ερντογάν, που υπέγραψε μια άκυρη συμφωνία μαζί της.«Η ανακοίνωση της Ελλάδας ότι θα ξεκινήσει έρευνες φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Εκτός από τη δήλωση της Λιβύης ότι εξετάζει την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου με την Ελλάδα, είναι ελπιδοφόρα βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις φιλοδοξίες της Τουρκίας για γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η Aya Burweila, Λίβυα αναλύτρια.Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη των ερευνών φυσικού αερίου της ExxonMobil στην ανατολική Μεσόγειο, ως απάντηση στο μνημόνιο υδρογονανθράκων Τουρκίας-Λιβύης.Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), Farhat Bengdara είπε ότι ο οργανισμός του ολοκληρώνει τις επενδυτικές και εξερευνητικές συμφωνίες με την ιταλική ENI και την British Petroleum (BP) για να ξεκινήσει η εξερεύνηση φυσικού αερίου.Είπε επίσης ότι η NOC εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης αγωγού με Ελλάδα και Αίγυπτο, πέραν αυτού μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας. Δήλωσε επίσης ότι η Λιβύη θα ζητήσει να ενταχθεί στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), το οποίο αποκλείει την Τουρκία.Ο Χαφτάρ φέρνει τους Γάλλους στην περιοχή της Ανατολικής Λιβύης μεγαλώνοντας την συμμαχίαField Marshal Haftar meets the French ambassador in BenghaziRead more: https://t.co/DKVg70mqCW The #Libya Update pic.twitter.com/m1Oho3rABj — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) November 16, 2022 Ο Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, Στρατάρχης Khalifa Haftar, δέχθηκε την Τετάρτη τον Γάλλο πρεσβευτή και στρατιωτικό ακόλουθο στη Λιβύη. Η Γενική Διοίκηση δημοσίευσε φωτογραφίες του Χάφταρ που δέχεται τον πρέσβη Mostafa Mihraje και τον συνταγματάρχη Thomas Billard στην έδρα της στη Βεγγάζη χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση.Ο Γάλλος πρέσβης έφτασε στη Βεγγάζη νωρίτερα την Τετάρτη, προερχόμενος από την Al-Qubba, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο του κοινοβουλίου Aguila Saleh.Όλα κινούνται στον αστερισμό των επικειμένων ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Λιβύη, και η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει σε καμία περίπτωση από εκεί, αφού παίζεται το μέλλον μας για τα επόμενα 50 χρόνια.