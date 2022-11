Τέλος τα Στενά για τους Αμερικάνους που ξεκίνησαν την παράκαμψη της Τουρκίας

geostratigika.gr_ Τέλος τα Στενά – Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στην πράξη την παράκαμψη της Τουρκίας μέσω Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης. Οι προμ...

geostratigika.gr_Οι προμήθειες του αμερικανικού οπλισμού στην Πολωνία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία γινονται ΜΟΝΟ από την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.Όπως βλέπετε και στο γραφικό, πλέον οι ΗΠΑ παρακάμπτουν σταθερά τα τουρκικά Στενά, αφήνοντας την Τουρκία εκτός του προγραμματισμού τους για την αποστολή οπλισμού σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.🇧🇬🇬🇷🇵🇱🇺🇸 Our sources tell us that from November 22 to December 7, American transport ships with weapons and military equipment will arrive at the Greek ports in Alexandroupolis and Thessaloniki to supply the NATO troop grouping in Eastern Europe. pic.twitter.com/heAszMLeYD — Rybar in English (@rybar_en) November 10, 2022 Οι ΗΠΑ γνωρίζουν αυτό που έχουν αναφέρει και οι Ρώσοι στο παρελθόν. Πως στην ουσία τουρκικά τα Στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια, δεν προσφέρουν στην διαφύλαξη των συμφερόντων τους, από τη στιγμή που η Ελλάδα ελέγχει την θαλάσσια οδό μετά τα Στενά.Άνθρωπος που έχει γνώση των γεωπολιτικών εξελίλεων, έλεγε στα geostratigika.gr ότι πλέον, μετά τον «έρωτα» Ερντογάν – Πούτιν, δεν θα είναι περίεργο ή ίδια η Αμερική να πιέσει την Ελλάδα να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια.Με τον τρόπο αυτό οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοϊας από και προς τα Στενά, τα οποία είναι απαραίτητα στην Ρωσία για την πρόσβασή της στη Μεσόγειο και τη ναυτική βάση της Συρίας.Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ, δήλωσε την Τρίτη σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του για το 2023 «ότι η ναυτιλιακή συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 είναι απλώς ένα μνημόνιο» και ότι «δεν μπορεί να εγκριθεί από το λιβυκό κοινοβούλιο», σημειώνει το nordicmonitor.com.