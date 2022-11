Άγρια δολοφονία παιδιών στη Νέα Υόρκη: Βρέθηκαν μαχαιρωμένα, κρυμμένα στην μπανιέρα – Κρατείται η μητέρα τους

Σοκ προκάλεσε στη Νέα Υόρκη η δολοφονία δύο παιδιών σε διαμέρισμα στο Μπρονξ το βράδυ του Σαββάτου. Η μητέρα των παιδιών κρατείται, καθώς...

Σύμφωνα με την New York Post, τα παιδιά εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα μέσα σε μια μπανιέρα. Η μπανιέρα ήταν γεμάτη ρούχα και κάτω από αυτά, ήταν κρυμμένα τα πτώματα.Συγκεκριμένα, τα αγοράκια, ηλικίας 3 ετών και 11 μηνών, βρέθηκαν στην μπανιέρα με «πολλαπλές μαχαιριές» στον λαιμό και τον κορμό μέσα σε ένα καταφύγιο αστέγων από τον πατέρα τους λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, είπε η αστυνομία.Στις 7:21 μ.μ., η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κλήση που έγινε στο 911, και η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από συναγερμό που χτύπησε για ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και βρήκαν την 22χρονη μητέρα των δύο παιδιών, να είναι γυμνή και να «φέρεται παράλογα» στο διαμέρισμα, το οποίο ήταν γεμάτο με επιβλαβές αέριο, καθώς έκαιγε διάφορα πράγματα στην κουζίνα.Οι υπάλληλοι έκλεισαν το νερό στη μπανιέρα και μετέφεραν την γυναίκα στο νοσοκομείο. Δεν παρατήρησαν ότι τα νεκρά παιδιά ήταν κρυμμένα κάτω από το σωρό των ρούχων στην μπανιέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.«Δεν υπήρχε τίποτα προφανές που να υποδηλώνει ότι υπήρχαν νεκρά παιδιά εκεί», είπε μια αστυνομική πηγή. «Δεν υπήρχε αίμα». Πριν φύγουν για το νοσοκομείο, ένας οικογενειακός φίλος είπε στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά της γυναίκας ήταν με τον πατέρα τους.Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου όταν κλήθηκε για πρώτη φορά η αστυνομία, έκανε τη φρικτή ανακάλυψη περίπου 35 λεπτά αργότερα και οι απεγνωσμένες εκκλήσεις του για βοήθεια ώθησαν τους γείτονες να καλέσουν το 911 για δεύτερη φορά, στις 7:57 μ.μ.Η γυναίκα θεωρήθηκε πρόσωπο ενδιαφέροντος για τη φρικτή διπλή δολοφονία, είπε η αστυνομία. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, δεν της είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο πατέρας των παιδιών ήταν συνεργάσιμος με τους ερευνητές, λέγοντάς τους ότι είχε φύγει από το καταφύγιο την Παρασκευή έπειτα από καβγά με την 22χρονη και κοιμήθηκε στο αυτοκίνητό του εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με πηγές επιβολής του νόμου.Ο άνδρας ειδοποιήθηκε όταν ένας φίλος του είπε ότι η μητέρα των παιδιών του μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.Ο Φράνσις Πίμεντελ, 30 ετών, κάτοικος της Πενσυλβάνια, που είχε επισκεφθεί εκείνη την ώρα την μητέρα του η οποία μένει δίπλα από το σημείο του εγκλήματος, είπε στην αστυνομία ότι είδε μια ταραγμένη γυναίκα έξω από το κτίριο το βράδυ του Σαββάτου. «Περίμενα ταξί και είδα αυτή τη γυναίκα να βγαίνει από το κτίριο με τα χέρια [της] στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και να περπατά στον δρόμο. Ήταν σαν τρελή!», είπε στη The Post Sunday. «Περπατούσε και σταματούσε συνέχεια, με τα δύο χέρια στο πίσω μέρος του κεφαλιού της! Έλεγε, “Τι έκανα;; Τι έκανα;!” Πήγα κοντά της και της είπα, “Δεσποινίς είστε καλά;”. Σταμάτησε και με κοίταξε. Μετά συνέχισε να περπατά πέρα δώθε και να επαναλαμβάνει, “Τι έκανα;; Τι έκανα;”»,«Μπήκα στο ταξί για να πάω στο κουρείο. Όταν επέστρεψα η αστυνομία ήταν εκεί και την έβαζαν στο ασθενοφόρο. Ήταν η ίδια γυναίκα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχω δύο παιδιά. Είμαι τόσο αναστατωμένος όταν άκουσα τι φέρεται να έκανε».Η γειτόνισσα της οικογένειας Σάνον Χόλιφιλντ είδε τον πατέρα των αγοριών να ουρλιάζει και να καλύπτει τα δύο γυμνά αγόρια, τα οποία ήταν γεμάτα αίματα. Περιέγραψε τη σκηνή ως «φρικτή και σπαρακτική».«Ούρλιαζε σαν υστερικός», είπε η Χόλιφιλντ. «Ούρλιαζε “βοήθα με!” Άνοιξα την πόρτα μου και τον βλέπω να κατεβαίνει στο διάδρομο με τα δύο αγόρια στην αγκαλιά του». Η ίδια δήλωσε ότι οι γονείς των παιδιών τσακώνονταν νωρίτερα την ίδια μέρα.Ένας άνδρας που μένει στον τέταρτο όροφο του συγκροτήματος είπε στην The Post ότι βοήθησε τον πανικόβλητο πατέρα να βγάλει τα παιδιά από την μπανιέρα όταν τα βρήκε. Μάλιστα προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν πολύ αργά. Ούτε οι διασώστες κατάφεραν να τα επαναφέρουν στη ζωή. Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου των παιδιών.