«Χτύπα ξύλο»: Πώς βγήκε η φράση που χρησιμοποιούμε καθημερινά-Βίντεο

Είναι αναμφίβολα μια από τις γνωστότερες προλήψεις. Όμως από που προκύπτει ότι αν χτυπήσεις ξύλο δεν θα γίνει κάτι κακό;





Σύμφωνα με τον συγγραφέα και ηθοποιό Τάκη Νατσούλη ο οποίος επί δεκαετίες συγκέντρωνε λαογραφικό υλικό, το οποίο μετέπειτα ανέλυε και εξέδιδε σε βιβλία, η φράση προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες. Σύμφωνα με αυτή την εξήγηση οι αρχαίοι Έλληνες χτύπαγαν το ξύλο του κορμού των δένδρων επειδή εκεί κατοικούσαν οι νύμφες.

Έτσι μπορούσαν να επικαλεστούν την προστασία τους και να μην τους συμβεί κάτι κακό.





Το ίδιο φαίνεται να υποστηρίζεται και στο βιβλίο Firestone, Allie. «Knock on Wood: Superstitions and Their Origins» σε μια παραλλαγή. Στο Knock on Wood η προέλευση του εθίμου προέρχεται από την γερμανική λαογραφία όπου επίσης υπερφυσικά όντα ζούσαν σε δέντρα και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προστασία.





Όταν κάποιος χρειαζόταν μια χάρη ή να έχει καλή τύχη τότε ανέφερε αυτή την επιθυμία σε ένα δέντρο και στη συνέχεια άγγιζε το φλοιό, κάτι που αντιπροσώπευε το πρώτο «χτύπημα». Το δεύτερο «χτύπημα» ήταν για να ευχαριστήσει τα όντα που θα του εκπλήρωναν την ευχή. Επιπλέον το χτύπημα υποτίθεται ότι εμπόδιζε τα κακά πνεύματα που μπορούν να ακούσουν την ομιλία και να παρέμβουν.