Αυτοί είναι οι φοβεροί και τρομεροί Spike NLOS θα τοποθετηθούν σε χερσαίες και ναυτικές πλατφόρμες κατά των τουρκικών μη επανδρωμένων σκαφών ULAQ

Τρομερό όπλο στα χέρια μας -Οι ελληνικοί Spike NLOS μπορούν να τοποθετηθούν σε πλατφόρμες όπλων σε στεριά και θάλασσα εκτός των ελικοπτέρω...

Οι ελληνικοί πύραυλοι Spike NLOS φέρνουν τα πάνω κάτω στο ελληνικό οπλοστάσιο, προκαλώντας ταυτόχρονα μεγάλο σκεπτικισμό στην τουρκική πλευρά, αφού μπορούν να εξουδετερώσουν αποβατικά σκάφη, άρματα μάχης, μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα (ULAQ), και κάθε είδους όχημα.Ο ισραηλινός στρατός έχει τοποθετήσει τους Spike NLOS σε περίπου 45 πλατφόρμες όπλων, από ελικόπτερα και θωρακισμένα οχήματα έως μικρά μη επανδρωμένα σκάφη.Σύμφωνα με ειδικούς το πυραυλικό σύστημα Spike NLOS μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρά ταχέα σκάφη, πυραυλακάτους δημιουργώντας μια θανατηφόρα περίμετρο πλάτους 40 χλμ στην οποία ότι κινείται θα εξουδετερώνεται πλήρως.Το πυραυλικό αυτό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε νέο σκάφος του πολεμικού ναυτικού, όπως τα αρματαγωγά και τα αποβατικά Zubr, σε χερσαίες παράκτιες βάσεις και ναυστάθμους, αποτελώντας πραγματικά το απόλυτο όπλο.Ειδικά στα νησιά σε ειδικά σημεία, οι ισραηλινοί πύραυλοι θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν κάθε πιθανή τουρκική προσπάθεια απόβασης από θάλασσα και αέρα σε χρόνους απίστευτα μικρούς.Πολλοί θεωρούν ότι ο εξοπλισμός με πυραύλους αυτού του τύπου της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων είναι μονόδρομος, αφού θα προσδώσει τρομερή ισχύ πυρός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.“Σε παράλληλη χρήση από εκτοξευτές ξηράς, “τσιμεντώνει” το θαλασσοχερσαίο θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου και σε συνεργασία με την μελλοντική απόκτηση και πιθανή παραγωγή κατευθυνομένων βλημάτων πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς, δημιουργείται το πολυπόθητο πλέγμα άρνησης πρόσβασης”, δήλωσε πρόσφατα ο Έλληνας ειδικός Κ.Γρίβας.Εκτιμάται ότι ειδικά στο “Τείχος του Έβρου”, οι πύραυλοι αυτοί θα κάνουν θραύση σε ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση, αφού εξουδετερώνουν όλο σχεδόν το τουρκικό οπλοστάσιο, ενώ από εκτοξευόμενοι από τα ελληνικά “Απάτσι”, διαλύουν ολόκληρες μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες.Πρόκειται για οπλικό σύστημα το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΣ να ενισχύσει κατά κύριο λόγο την άμυνα όλων των νησιών στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ ενώ ένας μικρός αριθμός Spike NLOS θα μεταφερθεί σε Μονάδες του Δ΄Σώματος Στρατού στη Θράκη. Ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και για τα πιο μικρά όπως το Καστελόριζο τα οποία διαθέτουν περιορισμένο οδικό δίκτυο και έχουν ανάγκη ένα ευέλικτο μικρού μεγέθους αλλά ισχυρό όπλο άμυνας, το Ισραηλινό Spike NLOS θεωρείται ιδανικό.Καθώς διαθέτει μοναδική δυνατότητα στοχοποίησης και προσβολής κάθε είδους στόχων τόσο στην ξηρά όσο στον αέρα αλλά και στη θάλασσα και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να μεταφερθεί και να αναπτυχθεί εύκολα και γρήγορα ενώ επιπλέον θεωρείται ως εξαιρετικά απλό στον χειρισμό του.Το SPIKE NLOS αποτελεί την έκδοση μεγάλου βεληνεκούς της οικογένειας SPIKE και αποτελεί βλήμα ‘’Fire And Forget’’ το οποίο ‘’λοκάρει’’ το στόχο και διορθώνει συνεχώς την πορεία του. Το όνομα ΝLOS (Non Line Of Sign) καταδεικνύει τη δυνατότητα του χειριστή να εκτελεί βολή ακόμα και από προστατευμένη θέση χωρίς καν να απαιτείται οπτική επαφή με τον στόχο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του.Το οπλικό σύστημα θεωρείται ότι αλλάζει τους “κανόνες του παιχνιδιού” (game changer) χάρη και στην μεγάλη επίδοση βεληνεκούς. Ενώ το βεληνεκές οριζόταν σε 25 χλμ., που είναι ήδη μία πολύ μεγάλη επίδοση, τα τελευταία έτη ο κατασκευαστής αναφέρει βεληνεκές 32 χλμ., προφανώς λόγω της διαθέσεως νέων τύπων πολεμικής κεφαλής μικρότερου βάρους.