Κόλαφος από τους New York Times για την Τουρκία: Ρώσοι ολιγάρχες και τα γιοτ τους έχουν βρει καταφύγιο στην τουρκία που παραβιάζει τις κυρώσεις!

Τα superyachts αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις μαρίνες, καθώς και για άλλες επιχειρήσεις της περιοχής. Σε ένα παράδειγμα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Απρίλιο ότι το μεγαλύτερο γιοτ του κ. Αμπράμοβιτς, το μήκους 533 ποδιών Eclipse, είχε λογαριασμό καυσίμων 1,66 εκατομμυρίων δολαρίων στην πόλη-λιμάνι του Μαρμαρίς. Οι δεξαμενές του χρειάστηκαν 22 ώρες για να γεμίσουν.

Ένα από τα τέσσερα σούπερ γιοτ που συνδέονται με τον κ. Abramovich, το Solaris μήκους 460 ποδιών, είναι αγκυροβολημένο στη μαρίνα Yalıkavak στο Bodrum, ένα μοντέρνο θέρετρο στο νότο της Τουρκίας. Ενώ βρίσκεται σε αδράνεια, έχει ακόμα 20 μέλη του πληρώματος που κάνουν καθημερινά ταξίδια για να το προμηθεύουν με τρόφιμα, με νερό και ρεύμα και να απορρίπτουν τα απόβλητά του, σύμφωνα με λιμενικό υπάλληλο με άμεση γνώση του θέματος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα.Το Solaris λαμβάνει επίσης ένα φορτίο με φαγητό κάθε εβδομάδα μέσω μιας εταιρείας catering, είπε, προσθέτοντας: «Είκοσι κάσες σπαραγγιών — τι θα κάνατε με τόσα σπαράγγια;»Το Yalıkavak είναι η πιο πολυτελής μαρίνα της Τουρκίας, με καταστήματα όπως Prada, Louis Vuitton και Valentino σε έναν παραλιακό δρόμο με φοίνικες με θέα στο λιμάνι. Η ανάλυση των Times έδειξε ότι τουλάχιστον τρία γιοτ που προσφέρθηκαν πρόσφατα για ναύλωση από την Imperial, την εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης, και άλλα τρία γιοτ που ανήκουν ή συνδέονται με ολιγάρχες που αγκυροβολήθηκαν στη μαρίνα Yalıkavak αυτό το καλοκαίρι.Σε δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μαρίνα είπε ότι παρόλο που η Τουρκία δεν έχει υιοθετήσει κυρώσεις, επειδή αναγνωρίζει «διεθνείς ανησυχίες», το Solaris έχει κρατηθεί εκτός των ορίων της μαρίνας. Όσον αφορά τα πλοία που σχετίζονται με τα Imperial Yachts, η μαρίνα είπε ότι δεν γνώριζε, καθώς το καλοκαίρι είναι «πολύ πολυάσχολη περίοδος» και ότι δεν διέθετε σύστημα για να ελέγχει εάν ένα μεμονωμένο γιοτ μπορεί να βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις. .Τον Αύγουστο, το Eclipse, ένα από τα γιοτ που συνδέονται με τον κ. Αμπράμοβιτς, ήταν αγκυροβολημένο στη μέση του κόλπου στα ανοιχτά του Göcek, τρεισήμισι ώρες οδικώς στην ακτή από το Yalıkavak. ΠΗΓΗ: NEW YORK TIMES – Elif Ince, Michael Forsythe και Carlotta Gall – Russian Superyachts Find Safe Haven in Turkey, Raising Concerns in Washington - https://hellasjournal.com