Κύπρος: η άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ μπορεί να «ξεκλειδώσει» Leopard 2 για την Εθνική Φρουρά με πολλαπλά οφέλη

Τότε φαίνεται ότι βολιδοσκοπήθηκε η Γερμανία για την ενίσχυση της ΕΛΔΗΚ με LEO 2 και κατ’ επέκταση να ανασυσταθεί η πτυχή του EDA (που όμως είχε ατονήσει γενικότερα).



Αυτό που «κυκλοφορεί» σχετικά (αλλά είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί) είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση (της καγκελαρίου Μέρκελ) απάντησε ότι δεν θα είχε αντίρρηση (ίσως αποφεύγοντας έτσι να πάρει και ουσιαστική θέση στην τουρκική ενέργεια), αλλά (ρίχνοντας την μπάλα στην εξέδρα, αν όχι έξω από το γήπεδο) «έδειξε» την Ουάσιγκτον και το εμπάργκο του ίσχυε, λέγοντας δηλαδή στην πράξη ότι «εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αλλά οι Αμερικανοί θα έχουν».

Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία αποκαθιστά μια μεγάλη αδικία, αλλά ανοίγει την πόρτα και για μια μεγάλη ευκαιρία, την απόκτηση ζωτικών οπλικών συστημάτων, ενώ επιπλέον πιθανολογείται (γιατί πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη) και πρόσβαση σε πλεονάζον υλικό-EDA (Excess Defence Articles) από τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.Το δυνητικό αυτό «παράθυρο» έχει δημιουργήσει ήδη μια μεγάλη συζήτηση και κάποιοι ήδη… φτιάχνουν καταλόγους με όπλα, οι οποίοι βέβαια λίγη σχέση έχουν με την πραγματικότητα.Σίγουρα η πρόσβαση σε υλικό EDA μπορεί να καλύψει κάποιες ανάγκες της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) αλλά η δυνατότητα αυτή (εάν τελικά δοθεί… στο ορατό μέλλον) δεν αποτελεί πανάκεια!Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι.Ένας και σπουδαιότερος είναι ότι το πλεονάζον αμερικανικό στρατιωτικό υλικό δεν αφορά σε όλες τις κατηγορίες, ενώ για κάποιες υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.Για όσους για παράδειγμα οραματίζονται… Patriot για την Κύπρο, τέτοια συστήματα SAM δεν έχουν ενταχθεί ποτέ στην κατηγορία EDA, αλλά ακόμη και εάν αυτό γίνει στο μέλλον ο κατάλογος των «μνηστήρων» και μάλιστα πιο σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ θα είναι μακρύς.Ένας άλλος λόγος είναι το υψηλό κόστος αξιοποίησης των συστημάτων από πλεόνασμα, ακόμη και εάν γίνει μια σχετική επιλογή, ειδικά για μια χώρα όπως η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς μεγάλες υποδομές.Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η προμήθεια M1 Abrams, που «παίχθηκε» πολύ, τόσο από μόνη της, όσο και σε σενάρια με «ανταλλαγή» των ουκρανικής προέλευσης T-80U/UK.Ως σενάριο ή μάλλον υπόθεση εργασίας ακούγεται όμορφο, αλλά…Ακόμη και εάν τα Abrams παραχωρηθούν χωρίς κανένα κόστος, με καθεστώς «as is, where is», η αξιοποίησή τους δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε φθηνή. Η προοπτική μάλιστα γίνεται ακόμη πιο δυσβάσταχτη όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των αρμάτων.Εδώ κάπου ξεκινάει η άλλη άκρη του νήματος.Να θυμίσουμε ότι στις αρχές του 2017 με απόφαση του συμβουλίου των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο EDA (European Defense Agency: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας) ενεργοποίησε σχετικό πρόγραμμα («OMBT Leo 2») «Optimisation of the Main Battle Tank capability in Europe with initial focus on Leopard 2», Βελτιστοποίηση των Δυνατοτήτων σε Κύρια Άρματα Μάχης στην Ευρώπη, με Αρχική Εστίαση στα Άρματα LEO 2).Μέσω του προγράμματος «αναζητούνταν» επιχειρησιακά μη αναγκαιούντα άρματα LEO 2A4, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν επιχειρησιακά με μεταβίβαση («transfer»), η οποία μπορούσε να ποικίλει από αγορά («acquisition») μέχρι μακρόχρονη εκμίσθωση/ενοικίαση («leasing/renting») σε άλλες χώρες της Ευρώπης.Τον Σεπτέμβριο του 2017 εκδόθηκε από τον EDA σχετικό RFI (Request For Information: Αίτηση για Παροχή Πληροφόρησης) προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν άρματα μέσω του προγράμματος του EDA η Ρουμανία (περί τα 60), η Τσεχία (περί τα 40) και η Ουγγαρία (περί τα 30). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης ενεργά η Ελλάδα, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία. Ελλάδα και Αυστρία ενδιαφέρονται πρωτίστως για τον εκσυγχρονισμό μέρους του δικού τους στόλου αρμάτων LEO 2A4 και επεδίωκαν να το συνδυάσουν με το υπόλοιπο πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν οικονομίες κλίμακας.Η Κύπρος, παρότι αρχικά ενδιαφέρθηκε, αργότερα αποσύρθηκε από το πρόγραμμα, ενώ τότε είχαν υπάρξει φήμες για διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία της Ε.Φ. Η δεύτερη λέγεται ότι επεδίωκε την απόκτηση των γερμανικών αρμάτων για να εκμεταλλευτεί τα πολλαπλά οφέλη από την ομοιοτυπία με το αρματικό δυναμικό του Ε.Σ. αλλά και τις σχετικές ελληνικές υποδομές, αλλά η πρώτη αντιδρούσε και προσανατολιζόταν για επιπλέον T-80U.Η θέση της Γερμανίας επί του θέματος τη συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι γνωστή, αν και μάλλον η υπόθεση για την Κύπρο δεν έφτασε ποτέ στο σημείο ώστε να ερωτηθεί επίσημα το Βερολίνο.Το θέμα επανήλθε όταν η Τουρκία άρχισε να μεταφέρει στην Κύπρο τα δικά της Leopard 2A4, ενισχύοντας σημαντικά τις κατοχικές δυνάμεις.