Η Αρμενία θα αποχωρήσει από την -υπό τη Ρωσία- Οργάνωση Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO)

Η Αρμενία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τον Οργανισμό Συλλογικής Συνθήκης Ασφάλειας (CSTO) που βρίσκεται υπό την ηγεσία της Ρωσίας...

------------------------------------------





Σε αντίθεση με τις συντηρητικές δηλώσεις του CSTO, η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, η οποία επισκέφθηκε το Ερεβάν στις 17 Σεπτεμβρίου, είπε ότι ήταν εκεί για να «καταλάβει τι χρειάζεται η Αρμενία».

--

The Hellenic Information Team



Σε αντίθεση με τις συντηρητικές δηλώσεις του CSTO, η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, η οποία επισκέφθηκε το Ερεβάν στις 17 Σεπτεμβρίου, είπε ότι ήταν εκεί για να «καταλάβει τι χρειάζεται η Αρμενία».--

Η Αρμενία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τον Οργανισμό Συλλογικής Συνθήκης Ασφάλειας (CSTO) που βρίσκεται υπό την ηγεσία της Ρωσίας, το 2023, εκτός εάν οι σύμμαχοί της στο CSTO έρθουν σε βοήθειά της κατά του Αζερμπαϊτζάν.Οι εκκλήσεις του Ερεβάν για βοήθεια από το μπλοκ ασφαλείας υπό την ηγεσία της Ρωσίας έπεσαν μέχρι τώρα στο κενό.Η οργή εντείνεται στην Αρμενία για την άρνηση του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) να ανταποκριθεί σε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια μετά τις νέες μάχες με το Αζερμπαϊτζάν.Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, ο σημερινός πρόεδρος του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, απευθύνθηκε στον «Συνασπισμό Ασφαλείας» υπό την ηγεσία της Ρωσίας, στις 14 Σεπτεμβρίου μετά τις πιο θανατηφόρες μάχες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από τον πόλεμο του 2020 για την αρμενική περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ.Μια διερευνητική αποστολή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Επιτελείου της CSTO, Ανατόλι Σιντόροφ, έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου.«Ας μην προλαβαίνουμε τα πράγματα», είπε ο Σιντόροφ σε συνέντευξη Τύπου.Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι αρχηγοί των κρατών μας δήλωσαν ομόφωνα ότι οι πολιτικές και διπλωματικές μέθοδοι πρέπει να λύσουν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν».Πέντε ημέρες αργότερα, μια αποστολή παρατηρητών του CSTO, με επικεφαλής τον Λευκορώσο Γενικό Γραμματέα Στάνισλαβ Ζας, επισκέφτηκε το Ερεβάν, αλλά και πάλι δεν έλαβε τη στρατιωτική βοήθεια που ζήτησε ο Πασινιάν.Η αντιπροσωπεία του Ζας αντιμετωπίστηκε με δημόσιες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις για αποχώρηση της Αρμενίας από το μπλοκ ασφαλείας.Ορισμένοι πολιτικοί εξέφρασαν ειλικρινή κριτική, με την πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλίν Σιμονιάν να περιγράφει τη συμμαχία ως «όπλο που δεν πυροβολεί».Μάχες ξέσπασαν στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν στις 12 Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας σχεδόν 300 ανθρώπους τις επόμενες 48 ώρες. Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Πασινιάν ξεκίνησε μια έκτακτη βιντεοσκοπημένη συνεδρία για να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια στην οποία το Ερεβάν κατηγόρησε το Μπακού ότι επιτέθηκε στο κυρίαρχο έδαφος του. Το Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι οι δυνάμεις του απάντησαν σε μια «ευρείας κλίμακας πρόκληση» από την Αρμενία. (The New Voice of Ukraine)Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πασινιάν επικαλέστηκε επίσημα το άρθρο 4 του CSTO, το οποίο είναι παρόμοιο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.«Το άρθρο αναφέρει ότι «αν ένα κράτος-χώρα υποβληθεί σε επίθεση από οποιοδήποτε κράτος ή ομάδα κρατών, θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συνθήκης», δήλωσε ο Αρμίν Χατσατουριάν, αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.Πρόσθεσε: «Σε μια τέτοια κατάσταση, που αντιστοιχεί πλήρως στην πρόσφατη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν οι στρατιωτικοί μηχανισμοί του μπλοκ».Η στρατιωτική συμμαχία, υπό την ηγεσία της Μόσχας, αποτελούνταν από έξι μετασοβιετικά κράτη: Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ρωσία και Τατζικιστάν. Το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι μέλος του μπλοκ.Κατά τη διάρκεια της 30χρονης ιστορίας του, το μπλοκ έχει ασκήσει την παροχή συλλογικής ασφάλειας μόνο μία φορά.Τον Ιανουάριο του 2022, ανταποκρινόμενη σε έκκληση του Προέδρου του Καζακστάν Kassym-Jomart Tokayev για στρατιωτική βοήθεια για να «βοηθήσει το Καζακστάν να ξεπεράσει την τρομοκρατική απειλή», οι δυνάμεις του CSTO αναπτύχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Πασινιάν είπε ότι «ο κίνδυνος νέας επιθετικότητας από το Αζερμπαϊτζάν παραμένει πολύ υψηλός».Σε μια σαφή ένδειξη της έλλειψης υποστήριξης από τον CSTO, πρόσθεσε ότι «άλλος ένας λόγος για την κλιμάκωση είναι η ανάρμοστη αντίδραση των περιφερειακών δομών ασφαλείας στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία εγείρει σοβαρά ερωτήματα στην αρμενική κοινότητα».Αξιωματούχοι επέκριναν τον πολιτικό και διπλωματικό μηχανισμό του CSTO ως εργαλείο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στα σύνορα.«Η Αρμενία αναμένει σαφείς ενέργειες από τον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας, [η οποία] είναι κράτος μέλος του CSTO, καθώς και για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Vahi Gevorkian σε συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ζας."Δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα στον CSTO", δήλωσε ο Άρμεν Γκριγκοριάν, Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας.Ορισμένοι ειδικοί τόνισαν ότι το Ερεβάν πρέπει να εγκαταλείψει το μπλοκ και να εμβαθύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.