Δέκα χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες γυρίζουν στο μέτωπο από εκπαίδευση στη Βρετανία

Η δεύτερη παρτίδα Ουκρανών στρατιωτών που τελείωσε την εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία επιστρέφει στο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό στρατό.Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 10 χιλιάδες στρατιώτες που είχαν αποσταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να περάσουν ειδική εκπαίδευση καθώς και τη χρήση των δυτικών όπλων.Όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί και η Γερμανία θα αναλάβει την εκπαίδευση 15 χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτών, οι οποίοι θα είναι ετοιμοπόλεμοι στις αρχές του χειμώνα.10 000 Ukrainian soldiers have just finished their military training in the UK and are now heading back to Ukraine to fight. They are the second batch to finish their training in the UK.--