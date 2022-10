Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο – Ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή

And we have a ninth drone. pic.twitter.com/kCXztRyF8V — Daniel Boffey (@danielboffey) October 17, 2022 Η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από τις εκρήξεις, μερικές από τις οποίες σημειώθηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας.«Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές. Οι γιατροί βρίσκονται στο σημείο», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Vitali Klitschko σε ανάρτησή του στο Telegram. Επίσης, δημοσίευσε μια φωτογραφία γράφοντας «τα συντρίμμια ενός από τα drones καμικάζι που επιτέθηκαν στο Κίεβο σήμερα το πρωί».Уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ. pic.twitter.com/EV1Hy6GADL — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 17, 2022 Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη θύματα.