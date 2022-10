Φοβερό χτύπημα... Κριμαία: Από φορτηγό έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Ria Novosti, η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, ...









Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Ria Novosti, η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, έγινε σε ένα φορτηγό. Την ανακοίνωση έκανε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή.«Σήμερα στις 6:07 στο αυτοκινητιστικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από την πλευρά της χερσονήσου Ταμάν, ανατινάχθηκε ένα φορτηγό, που είχε ως αποτέλεσμα την ανάφλεξη επτά δεξαμενών καυσίμων ενός τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας» αναφέρει η ανακοίνωση.Σύμφωνα με το NAC, το τόξο πάνω από το χερσαίο τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές.Closer footage of the fire on the Crimean bridge pic.twitter.com/SoxDNbBUt4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022 Such nice bridges, too…. https://t.co/c1Snhxxkig — Mark Hertling (@MarkHertling) October 8, 2022 На Крымском мосту пожар, горит цистерна. При этом разрушено автомобильное полотно. pic.twitter.com/RDGhcJDrx7 — The Insider (@the_ins_ru) October 8, 2022 Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδική και σιδηροδρομική γέφυρα, που άνοιξε το 2018 κι έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση της χερσονήσου Κριμαίας με το δίκτυο συγκοινωνιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Το έργο κόστισε δισεκατομμύρια.