Al Jazeera: Έλληνες αξιωματούχοι λένε «πιθανή μια ευρύτερη σύγκρουση με την Τουρκία»

Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι τόσο τεταμένες πριν από τις εκλογές και στις δύο χώρες τον προσεχή Ιούνιο π...

Η ελληνική υποψία είναι ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια κρίση εθνικής ασφάλειας που θα τονώσει τη δημοτικότητά του που βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία μετά από 20 χρόνια στην εξουσία.Τον Αύγουστο, ο Ερντογάν είπε ότι μπορεί να διατάξει απόβαση σε ελληνικά νησιά:«Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα… αν εσείς οι Έλληνες πάτε πολύ μακριά, τότε το τίμημα θα είναι βαρύ».«Μέχρι το 2019, το 2020, το 2021 υποστήριζα ότι δεν υπήρχε περίπτωση πολέμου.»Δεν μπορώ πλέον να το πω αυτό», δήλωσε στο Al Jazeera ο απόστρατος ναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος.«Η ρητορική της Τουρκίας χτίζεται προς μια επίθεση», είπε ο Διακόπουλος, ο οποίος είναι πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τουρκίας στην Αθήνα συμφωνεί ότι υπάρχει ένταση, αλλά λέει ότι αντιμετωπίζεται.«Ως πρεσβεία, έχουμε έναν εύλογο διάλογο με τους Έλληνες συναδέλφους μας – μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε στις εφημερίδες!» δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης Μπουράκ Οζουγκεργκίν στο Al Jazeera.«Όλοι προσπαθούμε να μην συμβούν ατυχήματα.»Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο το καλοκαίρι του 2020, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ άσχημα πολύ γρήγορα».«Παράλληλες κρίσεις»Ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμφωνεί.«Βρισκόμαστε στο Defcon One αυτή τη στιγμή», είπε στο Al Jazeera, αναφερόμενος στη σοβαρότερη κατάσταση αμυντικής ετοιμότητας.«Νομίζω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει πολλές παράλληλες κρίσεις», λέει ο Συρίγος, βλέποντας μια προσφυγική κρίση, ακολουθούμενη από την παρουσία ενός πλοίου έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενός γεωτρύπανου σε αυτό που η Ελλάδα θεωρεί ΑΟΖ της.Οι σχέσεις παρέμειναν τεταμένες από τότε που οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σχεδόν ήρθαν σε σύγκρουση πριν από δύο χρόνια.Το ελληνικό και το τουρκικό ναυτικό σκίαζαν το ένα το άλλο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, αφού η Τουρκία έστειλε ένα πλοίο έρευνας για να αναζητήσει υποθαλάσσιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ύδατα που η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι δεν θα αποθαρρυνθεί από τις ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτήν την περιοχή και επιδιώκει μετά τις σεισμικές της έρευνες να ακολουθήσουν διερευνητικές γεωτρήσεις.«Κοιτάζοντας τη στρατηγική της Τουρκίας το 2019-21, προσπαθούσαν να μας κάνουν να χρησιμοποιήσουμε πρώτοι βία.»Τώρα η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν θα συμβεί… έτσι εξετάζουν μια χρήση βίας πρώτα από την Τουρκία που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως κατέχουσα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», λέει ο Διακόπουλος.Η Τουρκία άρχισε να αμφισβητεί τις ακατοίκητες ελληνικές νησίδες το 1996, αλλά πέρυσι, άρχισε να αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία στα κατοικημένα νησιά στο ανατολικό Αιγαίο.Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου: Could Greece, Turkey tensions spill into open conflict?