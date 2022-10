Η Τουρκία επιτέθηκε στους Κούρδους 2.476 φορές με χημικά όπλα – Εικόνες σοκ με αντάρτες θύματα αερίων

Το πρακτορείο ειδήσεων ANF δημοσίευσε πλάνα με δύο Κούρδους αντάρτες που επηρεάστηκαν από τουρκικά χημικά όπλα. [ ΔΕΙΤΕ τα ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ ]. Υπ...



«ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»



Η Zîlan Mêrdîn εξήγησε ότι οι δύο αντάρτες που εκτέθηκαν στο αέριο αργότερα έδειξαν σημάδια αμνησίας όταν τους έβγαλαν από την περιοχή:



«Δεν θυμόντουσαν τίποτα.



»Η σύντροφος Helbest είχε αρχικά απώλεια μνήμης, μετά ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και γέλιο, σαν να είχε τρελαθεί.



»Τότε έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε.



»Η Χέλμπεστ δεν μπορούσε να ελέγξει την ομιλία και τη συμπεριφορά της.



»Το δηλητηριώδες αέριο που είχε εισπνεύσει είχε επηρεάσει το νευρικό της σύστημα και οι φυσιολογικές φυσιολογικές λειτουργίες του σώματός της είχαν κατασταλεί και διαταραχθεί.



»Η ξαφνική της ευφορία ήταν μια ανώμαλη κατάσταση που προκλήθηκε από τα χημικά όπλα.



»Η Hevala Helbest ήταν μια διοικητής που γνωρίζαμε από παλιά και δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο σε κανονικές συνθήκες.



»Γνωρίζουμε ότι το τουρκικό κράτος διαθέτει χημικά όπλα που προκαλούν τέτοιες επιπτώσεις και ότι αυτά τα χημικά όπλα ονομάζονται “νευρικό αέριο” και “ουσίες που διαταράσσουν την ικανότητα”.



»Χρησιμοποιούν ταμπούν, σομάν και σαρίν ως χημικά όπλα.



»Αν και οι “παράγοντες που διαταράσσουν την ικανότητα” δεν είναι απολύτως θανατηφόροι σε ανοιχτούς χώρους, μπορεί να είναι θανατηφόροι όταν εκτίθενται έντονα σε εσωτερικούς χώρους.



»Όπως υποδηλώνει το όνομα αυτού του χημικού όπλου, περιλαμβάνει την καταστροφή των νευρικών συστημάτων των ανθρώπων και τη δύναμη της θέλησης για την ανικανότητά τους».



Η Zîlan Mêrdîn δήλωσε ότι παρόμοια αποτελέσματα συνέβησαν και με τον αντάρτη Μπαζ:



«Όταν οι σύντροφοι τον έφτασαν και τον έβγαλαν έξω, δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα, ήταν αναίσθητος.



»Συμπεριφέρθηκε σαν να είχε τρελαθεί.



»Η κατάστασή του ήταν ακόμη πιο σοβαρή από αυτό της Χέλμπεστ.



»Δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόσα λεπτά και σε τι είδους χημικά όπλα εκτέθηκε.



»Όταν έφτασαν οι σύντροφοί μας είχε ήδη καταρρεύσει.



»Ο σύντροφος είχε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.



»Το αναπνευστικό του σύστημα και το κεντρικό νευρικό του σύστημα επηρεάστηκαν άσχημα.



»Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένιωθε υπερβολική εφίδρωση και τρέμουλο.



»Το σώμα του προσπαθούσε να διώξει το δηλητήριο από μέσα του.



»Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ένα άτομο δηλητηριάζεται, το σώμα ενεργοποιεί τον αμυντικό του μηχανισμό και αντανακλαστικά προσπαθεί να αποβάλει το δηλητήριο μέσω του σάλιου και της εφίδρωσης.



»Γι’ αυτό είχε επιληπτικές κρίσεις. Ο Μπαζ δυσκολευόταν να αναπνεύσει.



»Έκανε έναν ήχο συριγμού και προσπάθησε να αναπνεύσει κατά διαστήματα». Η Zîlan Mêrdîn εξήγησε ότι οι δύο αντάρτες που εκτέθηκαν στο αέριο αργότερα έδειξαν σημάδια αμνησίας όταν τους έβγαλαν από την περιοχή:«Δεν θυμόντουσαν τίποτα.»Η σύντροφος Helbest είχε αρχικά απώλεια μνήμης, μετά ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και γέλιο, σαν να είχε τρελαθεί.»Τότε έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε.»Η Χέλμπεστ δεν μπορούσε να ελέγξει την ομιλία και τη συμπεριφορά της.»Το δηλητηριώδες αέριο που είχε εισπνεύσει είχε επηρεάσει το νευρικό της σύστημα και οι φυσιολογικές φυσιολογικές λειτουργίες του σώματός της είχαν κατασταλεί και διαταραχθεί.»Η ξαφνική της ευφορία ήταν μια ανώμαλη κατάσταση που προκλήθηκε από τα χημικά όπλα.»Η Hevala Helbest ήταν μια διοικητής που γνωρίζαμε από παλιά και δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο σε κανονικές συνθήκες.»Γνωρίζουμε ότι το τουρκικό κράτος διαθέτει χημικά όπλα που προκαλούν τέτοιες επιπτώσεις και ότι αυτά τα χημικά όπλα ονομάζονται “νευρικό αέριο” και “ουσίες που διαταράσσουν την ικανότητα”.»Χρησιμοποιούν ταμπούν, σομάν και σαρίν ως χημικά όπλα.»Αν και οι “παράγοντες που διαταράσσουν την ικανότητα” δεν είναι απολύτως θανατηφόροι σε ανοιχτούς χώρους, μπορεί να είναι θανατηφόροι όταν εκτίθενται έντονα σε εσωτερικούς χώρους.»Όπως υποδηλώνει το όνομα αυτού του χημικού όπλου, περιλαμβάνει την καταστροφή των νευρικών συστημάτων των ανθρώπων και τη δύναμη της θέλησης για την ανικανότητά τους».Η Zîlan Mêrdîn δήλωσε ότι παρόμοια αποτελέσματα συνέβησαν και με τον αντάρτη Μπαζ:«Όταν οι σύντροφοι τον έφτασαν και τον έβγαλαν έξω, δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα, ήταν αναίσθητος.»Συμπεριφέρθηκε σαν να είχε τρελαθεί.»Η κατάστασή του ήταν ακόμη πιο σοβαρή από αυτό της Χέλμπεστ.»Δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόσα λεπτά και σε τι είδους χημικά όπλα εκτέθηκε.»Όταν έφτασαν οι σύντροφοί μας είχε ήδη καταρρεύσει.»Ο σύντροφος είχε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.»Το αναπνευστικό του σύστημα και το κεντρικό νευρικό του σύστημα επηρεάστηκαν άσχημα.»Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένιωθε υπερβολική εφίδρωση και τρέμουλο.»Το σώμα του προσπαθούσε να διώξει το δηλητήριο από μέσα του.»Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ένα άτομο δηλητηριάζεται, το σώμα ενεργοποιεί τον αμυντικό του μηχανισμό και αντανακλαστικά προσπαθεί να αποβάλει το δηλητήριο μέσω του σάλιου και της εφίδρωσης.»Γι’ αυτό είχε επιληπτικές κρίσεις. Ο Μπαζ δυσκολευόταν να αναπνεύσει.»Έκανε έναν ήχο συριγμού και προσπάθησε να αναπνεύσει κατά διαστήματα».



«ΕΠΕΣΕ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ»



Η Μερντίν είπε περαιτέρω: «Ο Μπαζ, η Χέλμπεστ και ο Ντεμχάτ Τεκοσίν έπεσαν αφού εκτέθηκαν σε επιθέσεις με χημικά όπλα.



»Προσπαθήσαμε να επέμβουμε με τα περιορισμένα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σώσουμε τους φίλους μας.



»Ο εχθρός επιτέθηκε κάθε φορά από διαφορετικό μέρος, με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικούς τύπους χημικών όπλων.



»Έχουμε βιώσει και βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις.



»Είμαστε ακόμα εκτεθειμένοι στις ίδιες επιθέσεις και ακόμα αντιστεκόμαστε.



»Πολλοί από τους συντρόφους μας αντιστέκονται με θυσία στις θέσεις.



»Όλοι πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε μάρτυρας κάνει ακόμα πιο δυνατό τον θυμό, την πεποίθηση και τη θέλησή μας».

Ο τουρκικός στρατός κατοχής χρησιμοποιεί χημικά όπλα σε περιοχές που ελέγχονται από αντάρτες στο νότιο Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ) από τα μέσα Απριλίου.Σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε από τις Δυνάμεις Λαϊκής Άμυνας (HPG) -Ένοπλος βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK)- στις 17 Οκτωβρίου, απαγορευμένες βόμβες και χημικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 2476 φορές τους τελευταίους έξι μήνες.Αυτά τα εγκλήματα πολέμου έχουν καταγραφεί από το ANF πολλές φορές με εικόνες και μαρτυρίες.Τον Οκτώβριο, η οργάνωση International Physicians for the Prevention of Nuclear (IPPNW) ζήτησε μια ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση χημικών όπλων στο Νότιο Κουρδιστάν, λέγοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν επαρκή.Η ANF έλαβε νέα πλάνα από την περιοχή αντίστασης Werxelê στο Avaşîn, έναν από τους στόχους των επιθέσεων της κατοχής με χημικά όπλα.Το βίντεο δείχνει μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών να φτάνει στις πολεμικές σήραγγες του Werxelê και μερικούς στρατιώτες με σχοινιά δεμένα στη μέση τους να κατεβαίνουν στην είσοδο της πολεμικής σήραγγας.Οι στρατιώτες φαίνονται να ρίχνουν χημικά όπλα στην πολεμική σήραγγα και μετά να υποχωρούν γρήγορα.Η Zîlan Mêrdîn, μία αντάρτισσα γιατρός που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους αντάρτες που εκτέθηκαν στο δηλητηριώδες αέριο, δήλωσε:«Στις σήραγγες του Werxelê, ο πόλεμος είναι πολύ έντονος και μόνιμος.»Σχεδόν κάθε μέρα, στις εισόδους των τούνελ, ο εχθρός πρώτος ρίχνει μεγάλες βόμβες με υψηλή εκρηκτική ισχύ, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα χρησιμοποιούν και διάφορα δηλητηριώδη αέρια και ερεθιστικά.»Οι εκρήξεις διαδέχονται άμεσα η μία την άλλη, ώστε να μην είναι σαφές τι πραγματικά συμβαίνει.»Ο Baz και η Helbest εκτέθηκαν σε επιθέσεις με χημικά όπλα σε διαφορετικές ημέρες, αλλά με παρόμοιο τρόπο.»Αργότερα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και ελήφθησαν μέτρα προστασίας.»Όπως ανέφεραν, υπήρχαν διαφορετικές μυρωδιές στην περιοχή λόγω της έκρηξης, αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν μια πολύ ευδιάκριτη μυρωδιά χημικών όπλων, αλλά ένα πυκνό γκρι αέριο».