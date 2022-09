Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν τους Τούρκους: Επιτρέπουν την μεταφορά των ρωσικών S-300 απο τη Συρία στη Ρωσία

Η εφημερίδα Wall Street Journal σε ρεπορτάζ των Jared Malsin και Benoit Faucon επισημαίνει ότι μία ρωσική ναυτιλιακή πομπή με δεσμούς με...





Η Ουκρανία έκανε επίσημη διαμαρτυρία στον Τούρκο πρεσβευτή τη Δευτέρα, αφού είπε ότι ένα ρωσικό φορτηγό, το Sparta II, μετέφερε ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-300 μέσω των στενών και το παρέδωσε στο ρωσικό λιμάνι Novorossiysk κοντά στην Ουκρανία στις 27 Αυγούστου.



Το Sparta II λειτουργεί από την Oboronlogistics LLC, μια εταιρεία με έδρα τη Μόσχα που περιγράφει τον κύριο στόχο της ως την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για «στρατιωτικά αγαθά και ειδικούς σκοπούς». Από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία. Η Oboronlogistics είπε ότι μετέφερε ένα φορτίο ελαιόλαδου.



Η θέση της Τουρκίας ως φύλακας στα στρατηγικά στενά, βάσει της Σύμβασης του Μοντρέ, έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη διπλωματική πίεση στην Άγκυρα από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η Τουρκία – επισημαίνεται – προσπάθησε να διατηρήσει τις πολιτικές και εμπορικές της σχέσεις και με τις δύο πλευρές.



Τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο, η Τουρκία επικαλέστηκε τη Σύμβαση για την απαγόρευση διέλευσης ρωσικών και ουκρανικών πολεμικών πλοίων από τα στενά. Αυτό ουσιαστικά εμπόδισε τη Μόσχα να ενισχύσει τον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από τα ουκρανικά πλήγματα. Ενώ η σύμβαση επιτρέπει στην Τουρκία να εμποδίζει τα πλοία του πολεμικού ναυτικού από χώρες σε πόλεμο, η συνθήκη προστατεύει την ελευθερία ναυσιπλοΐα για πολιτικά σκάφη.



Η Ουκρανία θέλει η Τουρκία να εμποδίσει τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν ρωσικό στρατιωτικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι οι προμήθειες βοηθούν τις ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία. Στην περίπτωση του Sparta II, η Ουκρανία υποστήριξε ότι το σκάφος πρέπει να θεωρείται πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης και να υπόκειται σε απαγόρευση.



Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία «δεν δικαιούται να αρνηθεί τη διέλευση εμπορικών πλοίων, εκτός εάν βρίσκεται σε πόλεμο ή η διέλευση είναι επιβλαβής για την ειρήνη, την καλή τάξη και την ασφάλεια» της χώρας.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τα πλοία και το φορτίο τους, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είπε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.



«Στο τέλος της ημέρας είναι νόμιμο για τη Ρωσία να μετακινεί όπλα σε εμπορικά πλοία», δήλωσε ο Yoruk Isik, ναυτιλιακός εμπειρογνώμονας και επικεφαλής της Bosphorus Observer, μιας εταιρείας συμβούλων που αναλύει τη δραστηριότητα στα Τουρκικά Στενά. Επίσης, είπε: «αν υπήρχε πολιτική βούληση, η Τουρκία θα μπορούσε να πει στη Ρωσία ότι τέτοιες κινήσεις είναι απαράδεκτες».



«Από νομική άποψη, δεν είναι δικαιοδοσία που εκχωρείται στην Τουρκία» να απαγορεύει τα εμπορικά πλοία, δήλωσε ο Alper Coskun, πρώην γενικός διευθυντής διεθνών υποθέσεων ασφάλειας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, η χρήση εμπορικών πλοίων από τη Ρωσία με αυτόν τον τρόπο είναι «μια ξεκάθαρη κατάχρηση της Σύμβασης του Μοντρέ, χρησιμοποιώντας ένα παραθυράκι», είπε ο κ. Coskun, ο οποίος τώρα είναι συνεργάτης του Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσιγκτον.



Πριν από το πρόσφατο ταξίδι του Sparta II που προκάλεσε την ουκρανική διαμαρτυρία, οι ρωσικές δυνάμεις στη Συρία μετέφεραν ένα σύστημα S-300 στο λιμάνι της Tartus από τοποθεσία 41 μίλια ανατολικά, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την ImageSat International Ltd. Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το Sparta II έφτασε στην Tartus. Μετά την αναχώρηση του πλοίου, το σύστημα S-300 δεν ήταν πλέον ορατό στο λιμάνι, είπε η ImageSat.



Το Pizhma, ένα άλλο σκάφος που ελέγχεται από την Oboronlogistics, επισκέφτηκε την Tartus νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία είπε ότι παρέδωσε ρωσικό φορτίο, που προοριζόταν για εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας στο αιγυπτιακό λιμάνι της Αλεξάνδρειας τον Μάιο. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο πλοίο μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Δυτικοί αξιωματούχοι λένε ότι χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά στρατιωτικών προμηθειών.



Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι κινήσεις της Ρωσίας να μεταφέρει προμήθειες από τη Συρία αποτελούν ένδειξη ότι τα αποθέματα ορισμένων όπλων και πυρομαχικών εξαντλούνται. Ρώσος αξιωματούχος που γνωρίζει τις επιχειρήσεις της Μόσχας στη Συρία είπε ότι η χώρα είναι «μια τέλεια τοποθεσία για να διατηρήσει την πίεση στο ΝΑΤΟ».



Τίτλος του κειμένου: Ukraine Says Russia Is Using Cargo Ships to Ferry Weapons to the Black Sea (Η Ουκρανία λέει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία για να μεταφέρει όπλα στη Μαύρη Θάλασσα)Τα παραπάνω καταγγέλλουν Ουκρανοί αξιωματούχοι που ζήτησαν από την Τουρκία να εμποδίσει την πρόσβασή των πλοίων που μεταφέρουν, ανάμεσα στο άλλο πολεμικό υλικό, και τους S-300.Το Κίεβο ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να λάβουν μέτρα εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων φορτηγών πλοίων που, όπως λέει, μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό από ρωσική βάση στη Συρία μέσω στενών που ελέγχονται από την Τουρκία, το μόνο δρόμο προς τη Μαύρη Θάλασσα από τη Μεσόγειο.