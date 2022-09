Έρχονται όλο και πιο κοντά... Ο Αρχηγός ΓΕΑ στην «φωλιά» των F-35 στις ΗΠΑ

Το «πρώτο γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε στο εργοστάσιο κατασκευής των F-35 στις ΗΠΑ, βλέποντας από κοντά το μαχητικό 5ης γενι...









Το «πρώτο γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε στο εργοστάσιο κατασκευής των F-35 στις ΗΠΑ, βλέποντας από κοντά το μαχητικό 5ης γενιάς.Του Χρήστου ΜαζανίτηΟ Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς έγραψε ιστορία όντας ο πρώτος Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας που επισκέφθηκε το εργοστάσιο κατασκευής των μαχητικών 5ης γενιάς, F-35.Ο Αρχηγός επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), για συμμετοχή στο συνέδριο International Air Chiefs’ Conference.Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΓΕΑ, κατά τη διάρκειά του, μέσω ουσιαστικών συνομιλιών και ανταλλαγής πληροφοριών, συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των αεροπορικών δυνάμεων όλων των κρατών με τη διαρκή εκπαίδευση, αξιοποιώντας την αεροπορική δύναμη.Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με τον εορτασμό της 75ης επετείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, κατά τον οποίο οι Αρχηγοί συμμετείχαν στο Fall Tattoo στο Audi Field στην Washington DC, στην Air and Space Expo στην Joint Base Andrews και στην Air, Space & Cyber Conference της Air and Space Forces Association’s στο National Harbor στο Maryland.Στο περιθώριο του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία να διεξαχθούν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον Αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας της Αμερικής General Charles Q. Brown, του Κατάρ General Jassem Mohamed Al-Mannai, της Ινδίας Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari και του Ισραήλ Chief of Staff Brigadier General Eyal Grinboim, κατά τις οποίες αναλύθηκαν επιχειρησιακά θέματα και δυνατότητες συνεκπαίδευσης.Επίσης πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με την Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, κ. Nick Larigaki, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.Από τη Δευτέρα 19 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στο Dallas και την Atlanta, όπου συζήτησε και ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν στα αεροσκάφη F-16 Viper, Block-50 και F-35, καθώς και για τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130H και C-130J.Η φωτογραφία στο υπόστεγο του εργοστασίου του Τέξας, μπρος από το F-35, αποτελεί ίσως το καλύτερο το μήνυμα για το αύριο της Πολεμικής Αεροπορίας και την υπεροχή που θα αποκτήσει η Ελλάδα στους αιθέρες του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. enikos.gr