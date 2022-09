Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ώρα της προσευχής ή του διαλογισμού; Απάντηση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρ...









Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ώρα της προσευχής ή του διαλογισμού;Απάντηση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα επιχειρεί να δώσει μέσω ερευνών ο νευροεπιστήμονας Andrew Newberg, διευθυντής έρευνας στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής Jefferson Myrna Brind στη Φιλαδέλφεια και συγγραφέας του βιβλίου The Metaphysical Mind: Probing the Biology of Philosophical Thought.Σε εγκεφαλογραφήματα ανθρώπων που ασχολούνταν με διαφορετικών ειδών διαλογισμό και προσευχή παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα στο μεταιχμιακό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει το συναίσθημα. Υπήρξε επίσης μειωμένη δραστηριότητα στο βρεγματικό λοβό, το μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τον προσανατολισμό του ατόμου στο χώρο και το χρόνο.«Όταν συμβαίνει αυτό χάνουμε την αίσθηση του εαυτού μας», λέει ο Newberg. «Έχουμε μια αίσθηση μεγάλης αλληλοσύνδεσης των πραγμάτων. Θα μπορούσε να είναι μια αίσθηση όπου ο εαυτός μας διαλύεται στο τίποτε ή ενώνεται με το Θεό ή με το σύμπαν».Πηγή: capital.gr