Δείτε ποια είναι η ηλικία της καρδιάς σας – Δείκτης καρδιακού επεισοδίου

Ερευνητές από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) υποστηρίζουν ότι η ηλικία της καρδιάς σε 3 στους 4 ενήλικες είναι μεγαλύτερη από την πραγματική τους ηλικία, γεγονός που εμφανίζει σοβαρούς πιθανούς κινδύνους για την υγεία σχεδόν 69 εκατομμυρίων ενηλίκων ηλικίας 30-74 ετών.Η ηλικία της καρδιάς βασίζεται στον υπολογισμό της ηλικίας του καρδιαγγειακού συστήματος ενός ατόμου με βάση τον παράγοντες κινδύνου και τρόπου ζωής, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, ο διαβήτης και ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος).Το CDC δημοσίευσε τα ευρήματα της σχετικής έρευνας στην κατηγορία Vital Signs της ιστοσελίδας του, χρησιμοποιώντας πρώτα στοιχεία από την μεγάλη έρευνα Farmingham Heart Study που έκανε το Ινστιτούτο National Heart, Lung, and Blood του πανεπιστημίου της Βοστώνης.Τι έδειξε η έρευναΟι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο μέσος όρος για την ηλικία της καρδιάς στους άνδρες είναι 8 χρόνια μεγαλύτερος από τη χρονολογική τους ηλικία, ενώ για τις γυναίκες η καρδιά τους είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη από εκείνες. Μάλιστα αυτό επαληθεύεται στο 50% των ανδρών και στο 40% των γυναικών.Περίπου 3 από κάθε 4 καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια οφείλονται σε αιτίες που σχετίζονται με την ηλικία της καρδιάς.Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι, ενώ η καρδιά της ηλικίας γενικά αυξάνεται με την ηλικία άσχετα με το αν ξεπερνά την πραγματική ηλικία ή όχι, ενώ μειώνεται με όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος του κάθε ατόμου!Οι ερευνητές συνιστούν στους πολίτες να μαθαίνουν την ηλικία της καρδιάς τους και να λάβουν μέτρα, με τη βοήθεια των γιατρών, για να την μειώσουν. Ορισμένοι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό περιλαμβάνουν τη διακοπή του καπνίσματος και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσω της υγιεινής διατροφής, την εφαρμογή κάποιας φαρμακευτικής αγωγής που θα έχει εγκρίνει ο γιατρός και, φυσικά, την τακτική σωματική άσκηση.ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤΓια να υπολογίσετε την ηλικία της καρδιάς σας, αρκεί να ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΕΔΩ και να συμπληρώσετε τα πεδία που απαιτούνται. Το μόνο που θα χρειαστεί να έχετε "πρόχειρο" είναι η Συστολική σας Πίεση και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).Την Συστολική Πίεση πρέπει να την έχετε μετρήσει με ένα πιεσόμετρο, ενώ τον ΔΜΣ μπορείτε να τον υπολογίσετε με ένα κλικ ΕΔΩ στο μοναδικό online εργαλείο του Iatropedia.gr.Στο πεδίο "Sex" επιλέγετε "M" αν είστε άνδρας ή "F" αν είστε γυναίκαΣτο πεδίο "Age" συμπληρώνετε την ηλικία σαςΣτο τρίτο πεδίο "Systolic Blood Pressure" συμπληρώνετε την Συστολική σας πίεσηΣτα επόμενα τρία πεδία επιλέγετε "Yes" (Ναι) ή "No" (Όχι) για το αν αντίστοιχαα) λαμβάνετε κάποια θεραπεία για υπέρτασηβ) είστε καπνιστής/καπνίστριαγ) έχετε διαβήτηΣτο τελευταίο πεδίο "Body Mass Index" συμπληρώνετε τον ΔΜΣΠατήστε "Calculate" και δείτε από κάτω:α) την ηλικία της καρδιάς σας (Heart/Vascular Age) καιβ) τον κίνδυνο (σε ποσοστό %) που έχετε για καρδιακό πρόβλημα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια