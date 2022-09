Ο Κάρολος είναι από σήμερα και επίσημα ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου!

Επίσημα ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Κάρολος Γ΄, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τελεί σε εθνικό πένθος δύο ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, τη...

Στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαδοχής στον παλάτι του Αγίου Ιακώβου. Η τελετή ανακήρυξης καλύφθηκε τηλεοπτικά για πρώτη φορά.Watch live: Charles III to be proclaimed King following death of QueenΣτην τελετή παρευρέθηκαν η σύζυγός του Καμίλα και ο πρωτότοκος γιος του Ουίλιαμ ως μάρτυρες.Ο νέος βασιλιάς δήλωσε ότι «συνειδητοποιεί βαθύτατα» τα «καθήκοντα και τις βαριές ευθύνες» που συνδέονται με το νέο αξίωμά του, κατά την ορκωμοσία του ενώπιον του Συμβουλίου.«Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη όσον αφορά τη διάρκεια και την αφοσίωσή της (…) Έχω βαθύτατη συνείδηση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς, των καθηκόντων και της βαριάς ευθύνης που μου μεταβιβάστηκαν», είπε ο 73χρονος βασιλιάς.«Προσεύχομαι για την καθοδήγηση και τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος που ανατέθηκε σε εμένα και για το οποίο τώρα θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε.LIVE: Charles III to be Proclaimed King in Accession CeremonyΟι περίπου 200 επίσημοι προσκεκλημένοι φώναξαν «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά» προτού να ξεκινήσει η υπογραφή των εγγράφων. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ο νέος διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, θρησκευτικοί ηγέτες, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας και πολλοί πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον και η Τερέζα Μέι.Οι σημαίες που κυμάτιζαν μεσίστιες από την Πέμπτη σε ένδειξη πένθους για τη βασίλισσα, θα υψωθούν και πάλι στον ιστό τους, για μικρό χρονικό διάστημα, προς τιμή του νέου βασιλιά. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Καρόλου ως βασιλιά ήταν να εγκρίνει την κήρυξη δημόσιας αργίας την ημέρα που θα κηδευτεί η μητέρα του.Η διακήρυξη της αναγόρευσης του Καρόλου θα διαβαστεί μέχρι αύριο δημοσίως σε όλες τις πρωτεύουσες του Ηνωμένου Βασιλείου –στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και στο Κάρντιφ της Ουαλίας– καθώς και σε άλλες πόλεις.