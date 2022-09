Νέα προκλητική κίνηση Τούρκων στα Κατεχόμενα: Συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Σαλαμίνας και Μπελλαπάις

Μουσικό φεστιβάλ στην Αρχαία Σαλαμίνα της κατεχόμενης επαρχίας Αμμοχώστου Σε νέα πρόκληση προχωρούν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα καθώς αύριο θα...





Σε νέα πρόκληση προχωρούν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα καθώς αύριο θα πραγματοποιήσουν μουσικό φεστιβάλ στην Αρχαία Σαλαμίνα της κατεχόμενης επαρχίας Αμμοχώστου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive.com.Συγκεκριμένα ο Μουσικός Σύνδεσμος Βόρειας Κύπρου ανακοίνωσε ότι αύριο ξεκινά το διεθνές Φεστιβάλ μουσικής του ψευδοκράτουςΣύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο σύλλογος, το φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί για 20η φορά φέτος, θα ξεκινήσει με τη συναυλία Fazıl Say στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας στις 9 το βράδυ. Ο Fazıl Say θα παρουσιάσει επίσης ένα πρόγραμμα με έργα σόλο πιάνου στη συναυλία.Το φεστιβάλ, όπου θα πραγματοποιηθούν 12 διαφορετικές συναυλίες έως τις 31 Οκτωβρίου, θα συνεχιστεί με τη Soprano Demetra George Mustafaoğlu & LBO Concert που θα πραγματοποιηθεί στο Αββαείο του Μπελλαπάις την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου και 3 κονσέρτα με τενόρους πραγματοποιηθούν ξανά στο Μπελλαπάις το Σάββατο 1η Οκτωβρίου.Kıbrıs konserimiz,Salamis Antik Tiyatro.13 Eylül.Serenad Bağcan ile şarkılarımı seslendireceğimiz konserde, buluşmak üzere. pic.twitter.com/m0wGwG1ZAx — Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 24, 2022