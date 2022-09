8 απίστευτα πράγματα που δεν ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις με μια φέτα ψωμί

olivemagazine Εκτός από εξαιρετικά σάντουιτς, μπορείς να κάνεις 10άδες άλλα πράγματα με μια φέτα ψωμί. Τόσα που αφού διαβάσεις τη λίστα με ...









olivemagazine Εκτός από εξαιρετικά σάντουιτς, μπορείς να κάνεις 10άδες άλλα πράγματα με μια φέτα ψωμί. Τόσα που αφού διαβάσεις τη λίστα με τα 8 αγαπημένα μας θα θέλεις να έχεις πάντα μια φρατζόλα στην κουζίνα σου!1. Απομάκρυνε λεκέδες λαδιούΜε τόσες βούτες στη χωριάτικη, ήταν αναμενόμενο να λερωθείς. «Σώσε» την αγαπημένη σου μπλούζα, παίρνοντας ένα κομμάτι ψίχας και πιέζοντάς το ελαφρώς πάνω στο λεκέ.2. Θεράπευσε κάλουςΣύμφωνα με την ιστοσελίδα Fluster Buster, μπορείς σταδιακά να θεραπεύσεις τους κάλους σου χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ψωμί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το πάρεις, να το βυθίσεις στο μηλόξιδο και να το ακουμπήσεις πάνω στον κάλο. Τύλιξε το σημείο με πλαστική μεμβράνη και άφησέ το να δράσει όλο το βράδυ.3. Ξεφορτώσου την απαίσια μυρωδιά μερικών λαχανικώνΞέρεις για ποια λέμε! Για εκείνη τη μυρωδιά, που γεμίζει όλο το σπίτι όταν βράζει το μπρόκολο ή το κουνουπίδι. Για να την αποφύγεις, βάλε ένα κομμάτι ψωμί πάνω από τα λαχανικά, όταν βράζουν στην κατσαρόλα.4. Καθάρισε παλιούς πίνακεςΕάν τα πολύτιμα έργα τέχνης που κοσμούν το σπίτι σου έχουν γεμίσει σκόνη και βρωμιά, μπορείς να τα καθαρίσεις με ένα κομμάτι ψωμί, σύμφωνα με το The Brick House τουλάχιστον! Απλά κάνε απαλές ταμποναριστές κινήσεις.5. Κόψε κρεμμύδια χωρίς δάκρυαΣύμφωνα με το The Secret Yumiverse, εάν βάλεις ένα κομμάτι ψωμί στο στόμα σου ενώ κόβεις κρεμμύδια, δεν πρόκειται να χύσεις ούτε δάκρυ.6. «Σώσε» το καμμένο ρύζιΠριν το πετάξεις, δοκίμασε να ακολουθήσεις τη συμβουλή του The Healthy Home Economist και να βάλεις ένα κομμάτι ψωμί πάνω από το ρύζι στην κατσαρόλα. Βάλε το καπάκι και συνέχισε το μαγείρεμα. Χάρη στο ψωμί θα ξεφορτωθείς κάθε μυρωδιά καμμένου.7. Μάζεψε σπασμένα γυαλιάΈκανες ζημιά; Προστάτεψε τα χέρια σου και μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά χρησιμοποιώντας μια φέτα ψωμί.8. Κράτησε φρέσκο το κέικΒάλε ένα κομμάτι ψωμί στο σημείο που το έχεις κόψει, κάλυψέ το με μία καμπάνα και κράτησέ το φρέσκο για μέρες.