Μουντιάλ 2022: Γυναίκα δημοσιογράφος υποχρεώθηκε να φορέσει μαντήλα στην προπόνηση του Ιράν

Το Ιράν είναι αντίπαλος της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και η αλλαγή προπονητή, με την επιστροφή του Κάρλος Κεϊρόζ αντί του Ντράγκαν Σκότσιτς (ο οποίος πήρε την πρόκριση) ήταν ένα σημαντικό γεγονός.Η Μπάρκερ κάλύψε κανονικά τη φιλική αναμέτρηση, όπου δύο Ιρανοί διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη συμπεριφορά του καθεστώτος της Τεχεράνης προς τις γυναίκες απομακρύνθηκαν από το γήπεδο από την αυστριακή αστυνομία.Ωστόσο την επομένη του αγώνα στη media day όπου είχε προγραμματίσει να πάρει δηλώσεις από τον Κεϊρόζ και κάποιους παίκτες, όταν εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο, ενημερώθηκε ότι δεν θα της επιτραπεί η είσοδος αν δεν φορέσει μαντήλα (χιτζάμπ) στο κεφάλι!!!Iran v Uruguay (third pic cred: @samindrakunti ) Was told by member of Iran’s security to wear hijab before visiting team hotel, shops were shut so had to use ex’s baggy t-shirt. Wasn’t request by Carlos Quieroz or players. Was also watched closely at hotel by Iran security. pic.twitter.com/gda54x9mtP — Isabelle Latifa Barker (@Isabellelatifa) September 25, 2022 Κι η ενημέρωση αυτή έγινε από τους άνδρες ασφαλείας της ιρανικής ομάδας και όχι από τους υπεύθυνους του γραφείου Τύπου. Η Μπάρκερ προσπάθησε να αγοράσει μία μαντήλα αλλά τα καταστήματα ήταν κλειστά κι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ένα προπονητικό μπλουζάκι με το οποίο κάλυψε τα μαλλιά της!«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο και η πρώτη μου αντίδραση ήταν να ξεκινήσω μόνη μου μια διαμαρτυρία, ωστόσο σκέφτηκα ότι έχω πάει εκεί για μια δουλειά κι αναγκάστηκα να συμμορφωθώ», εξήγησε η ίδια επισημαίνοντας αρκετές φορές ότι ο Κεϊρόζ και οι παίκτες του Ιράν δεν είχαν καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα.