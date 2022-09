11η Σεπτεμβρίου και θεωρίες συνομωσίας... κάποιες τόσο αστείες και κάποιες τόσο καλά τεκμηριωμένες που προκαλούν έντονο προβληματισμό για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την αποφράδα μέρα

Οσες δείχνουν αστείες, πιθανόν όμως να αξίζουν σοβαρότερη προσοχή από ένα αρχικό μειδίαμα. Αλλες στηρίζονται σε επιχειρήματα και μάλιστα ειδικών, έχουν γίνει αντικείμενο ερευνών, μελετών, ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικών ταινιών κι έχουν απασχολήσει εντόνως.Η αλήθεια είναι πως μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, ακόμα για πολλούς το ερώτημα παραμένει βασανιστικό: τι πραγματικά έγινε την 11η Σεπτεμβρίου; Οχι, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι πως η πραγματική ιστορία έχει αποκαλυφθεί, όπως έδειξε και ντοκιμαντέρ του BBC, σύμφωνα με το οποίο, 10 χρόνια μετά την επέτειο, το 15% των Αμερικανών πιστεύει ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε τη δική της συμμετοχή στην τραγωδία.Το θέμα παρουσιάζει πρόσφορο έδαφος για τους οπαδούς των θεωριών συνωμοσίας. Αλλες πιστεύουν στην ενοχή των ίδιων των Αμερικανών, άλλες βλέπουν πίσω από τις επιθέσεις δαίμονες ή εξωγήινους. Αλλες στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα και άλλες... στο εξώφυλλο ενός δίσκου των Supertramp! Ας δούμε κάποιες από τις πιο διαδεδομένες, κι ένα δείγμα από τις πιο παράξενες...Οι Δίδυμοι Πύργοι δεν κατέρρευσαν, κατεδαφίστηκανΤο επιχείρημα εδώ είναι ξεκάθαρο: γιατί οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν τόσο γρήγορα (μέσα σε 10 δευτερόλεπτα), ενώ η φωτιά κράτησε μόλις 56 λεπτά στο World Trade Center 2 και 102 στο World Trade Center 1; Αρα, η κατεδάφιση ήταν ελεγχόμενη, πιθανόν από εξελιγμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς, λένε οι οπαδοί της θεωρίας, επικαλούμενοι και τις αναφορές που μιλούν για ήχους εκρήξεων λίγο πριν από την κατάρρευση, όπως και τα ίχνη από βίαιες εκτινάξεις, αρκετούς ορόφους κάτω από τα σημεία πρόσκρουσης με τα αεροπλάνα.Η σχετική απάντηση των αρχών είναι ότι τα αεροσκάφη χτύπησαν τις κεντρικές κολώνες των Πύργων, καταστρέφοντας το σύστημα πυροπροστασίας. Τα καύσιμά τους (περίπου 10.000 γαλόνια) τροφοδότησαν τη φωτιά και έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας ήχους που έμοιαζαν με εκρήξεις. Το βάρος των ορόφων που έπεφτε, δημιούργησε ένα υπερβολικό φορτίο για τις κολόνες των κτιρίων (για το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένες), με αποτέλεσμα αυτές να μην αντέξουν.Στοιχεία που να αποδεικνύουν εκρήξεις άλλου είδους δεν έχουν εντοπιστεί -ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί- ενώ οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η κατάρρευση ξεκίνησε από πάνω προς τα κάτω, αντιθέτως στην ελεγχόμενη κατεδάφιση ξεκινά από κάτω προς τα πάνω.Το Πεντάγωνο δεν χτυπήθηκε από αεροπλάνοΛοιπόν, εδώ έχουμε μια θεωρία με πολλές πτυχές που λέει ότι το Πεντάγωνο μπορεί να χτυπήθηκε από οτιδήποτε άλλο -πύραυλο, μικρό ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος- και όχι από Boeing 757. Αλλά ακόμα κι αν ήταν Boeing, σίγουρα δεν το καθοδηγούσε άνθρωπος της Αλ Κάιντα, αλλά το ίδιο το Πεντάγωνο.Στοιχεία που επικαλούνται οι υποστηρικτές της θεωρίας είναι κατά πρώτον το πώς γίνεται ένας ερασιτέχνης πιλότος της Αλ Κάιντα να κάνει έναν δύσκολο χειρισμό και να ρίξει ένα τεράστιο αεροσκάφος στο ίδιο το Πεντάγωνο -χωρίς να αναχαιτιστεί. Η θεωρία αναπτύχθηκε πολύ δεδομένου ότι τα πρώτα βίντεο έδειχναν ελάχιστα συντρίμμια, όμως τελικά δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες με συντρίμμια, ενώ υπήρξαν και μαρτυρίες κάποιων που είδαν το αεροπλάνο να πέφτει -ταυτοποιήθηκαν επίσης οι σοροί των επιβατών και του πληρώματος μέσω DNA. Οπότε πλέον η έμφαση όσων επιμένουν στη θεωρία δίνεται στην πολύ δύσκολη μανούβρα, που για κάποιους πιστοποιεί ότι το Πεντάγωνο είχε τον έλεγχο και έριξε το αεροπλάνο.Το μυστήριο του τέταρτου αεροσκάφουςΑκούγεται σαν τίτλος ταινίας ή βιβλίου, θα μπορούσε όμως να είναι ο τίτλος μιας άλλης διαδεδομένης θεωρίας που λέει ότι δεν υπήρξε καμία πτώση, γι' αυτό δεν υπήρχαν συντρίμμια, ούτε πτώματα όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, άρα οι επιβάτες είτε δολοφονήθηκαν ή ζουν κάπου ως όμηροι -με λίγη ακόμα φαντασία κάποιοι προσθέτουν την πιθανότητα να τους πήραν εξωγήινοι. Ή αλλιώς το αεροπλάνο χτυπήθηκε από πύραυλο, γι' αυτό τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μακρινή ακτίνα.Εδώ η θεωρία καταρρίπτεται από το γεγονός ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμμια, ενώ η αεροπειρατεία βιντεοσκοπήθηκε από το σύστημα εγγραφής του πιλοτηρίου.Παράλληλα υπήρξαν τηλεφωνικές συνομιλίες επιβατών με συγγενείς, στους οποίους μιλούσαν για την αεροπειρατεία.Η κατάρρευση του κτιρίου 7Πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, το κτίριο 7 ήταν ένα κτίριο με 47 ορόφους, βόρεια των Δίδυμων Πύργων. Οταν ο Βόρειος πύργος κατέρρευσε, τα συντρίμμια χτύπησαν το Κτίριο 7, το οποίο δεν είχε χτυπηθεί από αεροπλάνο, πυροδοτώντας μια ανεξέλεγκτη φωτιά που έκαιγε για επτά ώρες μέχρι που το κτίριο κατέρρευσε. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση ενός βασικού δομικού δοκαριού, που οδήγησε στην προοδευτική κατάρρεσυη του κτιρίου.Πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις, ο αρχιτέκτονας Ρίτσαρντ Γκέιτζ ίδρυσε την οργάνωση Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί για την Αλήθεια της 9/11, η οποία αμφισβήτησε ευθέως ότι το κτίριο 7 κατέρρευσε εξαιτίας της πυρκαγιάς και ζήτησε νέα έρευνα -επιμένοντας ότι πρόκειται για σκόπιμη κατεδάφιση. Ακόμα ένα επιχείρημα εδώ στάθηκε η γρήγορη ταχύτητα της κατάρρευσης που σύμφωνα με τη θεωρία μόνο με εκρηκτικά μπορεί να επιτευχθεί. Η θεωρία ενισχύθηκε και με την ανακάλυψη στα συντρίμμια από ίχνη μιας εκρηκτικής σκόνης.Το συμπέρασμα των επίσημων αρχών είναι ότι το κτίριο κατέρρευσε από τη φωτιά, όσο για την εκρηκτική σκόνη, αποδόθηκε σε ένα συστατικό μιας συγκεκριμένης μπογιάς. Στοιχεία για εκρηκτικά υλικά ή σκόπιμη πυροδότηση εκρήξεων κατά τις αρχές δεν υπήρξαν.Το προφητικό Breakfast in AmericaΟι Supertramp και το διάσημο άλμπουμ τους, Breakfast in America που κυκλοφόρησε το 1979, είναι μπλεγμένοι σε μια από τις πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου.Για κάποιους το εξώφυλλο του άλμπουμ αποτελεί μια πρόβλεψη για το τι επρόκειτο να γίνει 22 χρόνια μετά. Σε αυτό βλέπουμε μια γυναίκα με ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι μπροστά από τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης μέσα από το παράθυρο ενός αεροπλάνου. Το σκεπτικό εδώ λέει πως η επίθεση έγινε την ώρα του πρωινού, γι' αυτό και ο τίτλος Breakfast in America. Ο χυμός πορτοκάλι συμβολίζει τη φωτιά και όλη η εικόνα δείχνει το στόχο μέσα από το αεροπλάνο. Πειστήκατε; Οχι και πολύ; Το τελικό επιχείρημα των οπαδών της θεωρίας είναι ότι αν γυρίσεις το εξώφυλλο ανάποδα, η γυναίκα, η οποία δείχνει πάνω στα γράμματα U και P (από το όνομα SUPERTRAMP), τα οποία -με λίγη φαντασία- διαβάζονται ως 9 11.Οι Supertramp δεν είναι οι μόνοι που είχαν προβλέψει την τραγική επέτειο. Αν ψάξει κανείς στο Διαδίκτυο θα βρει αμέτρητες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν ότι κάποιοι είχαν προβλέψει την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Ντέιβιντ Φίντσερ, εξαιτίας της τελευταίας σκηνής του Fight Club, στην οποία βλέπουμε τους Πύργους να καταρρέουν.Δαίμονες, συνωμοσίες και αριθμοίΣτο κεφάλαιο πιο ευφάνταστες θεωρίες συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου μπορούμε να εντάξουμε βεβαίως και αυτή με τους Δαίμονες. Μιλάμε για φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο Ιντερνετ μέσω social media, οι οποίες έδειχναν μέσα από τον καπνό που έβγαινε από τους Δίδυμους Πύργους να βγαίνουν κεφάλια δαιμόνων. Οι φωτογραφίες ελέγχθηκαν από παγκόσμια πρακτορεία, που πιστοποίησαν ότι κάποιες από αυτές ήταν αυθεντικές. Κρίθηκε όμως ότι είναι απλώς ένα παιχνίδισμα του ματιού και του εγκεφάλου, δεδομένου ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να διακρίνει πρόσωπα παντού.Μια ακόμα από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες, η οποία μάλιστα μεταδόθηκε και από αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είναι αυτή που λέει ότι η Μοσάντ γνώριζε για τις επιθέσεις, γι' αυτό και 4.000 Εβραίοι είχαν ενημερωθεί και δεν πήγαν στη δουλειά τους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου τη μοιραία μέρα.Κλείνοντας, ας κάνουμε μια αναφορά στο παιχνίδι των αριθμών που για κάποιους συνωμοσιολόγους έχει τη δική του ειδική σημασία. Εδώ έχουμε τις εξής... ύποπτες συμπτώσεις: Η 11η Σεπτεμβρίου είναι η 254η μέρα του χρόνου: 2+5+4 = 11. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου μένουν 111 μέρες για το τέλος του χρόνου. Οι Δίδυμοι Πύργοι, όπως στέκονταν ο ένας δίπλα στον άλλο, έδειχναν σαν τον αριθμό 11. Το πρώτο αεροπλάνο που χτύπησε τους πύργους ήταν η Πτήση 11 της American Airlines ή AA = και πάλι 11. - New York City = 11 γράμματα. Πτήση 11 – 92 επιβαίνοντες, 9 + 2 = 11. Ο ταχυδρομικός κώδικας για τη Νέα Υόρκη είναι 10001...