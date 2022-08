Ξεκάθαρο State Department: «Τώρα, περισσότερο από ποτέ…» – Έρχονται βαρύτατες κυρώσεις στην τουρκία και για νέες αγορές S-400 από την Ρωσία!

Τη σαφή και κατηγορηματική αντίθεση των ΗΠΑ για προμήθειες S-400 και γενικότερα κάθε είδους οπλικού συστήματος από τη Ρωσία επαναλαμβάνει...

Η ερώτηση αφορούσε στην είδηση που γνωστοποίησε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS για την υπογραφή νέας συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για προμήθεια και άλλων S-400, όπως ήδη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.Μέσα σε λίγη μόνον ώρα, η αμερικανική διπλωματία όχι μόνο επαναλαμβάνει την πάγια και κατηγορηματική της θέση, αλλά επισημαίνει κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία: Δεδομένης της βάναυσης και αδικαιολόγητης συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα περισσότερο από ποτέ προτρέπουμε όλες τις χώρες να αποφύγουν τις συναλλαγές με τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας, που τις θέτει σε κίνδυνο κυρώσεων.Αναλυτικά η δήλωση του State DeparmentΈχουμε δει αυτές τις αναφορές αλλά δεν γνωρίζουμε καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα. Η θέση μας για την αγορά των S-400 από την Τουρκία είναι γνωστή. Σας παραπέμπουμε στην τουρκική κυβέρνηση για να μιλήσετε για τα σχέδια αμυντικών προμηθειών της. Δεδομένης της βάναυσης και αδικαιολόγητης συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα περισσότερο από ποτέ προτρέπουμε όλες τις χώρες να αποφύγουν τις συναλλαγές με τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας, που τις θέτει σε κίνδυνο κυρώσεων.Η δήλωση στα αγγλικάWe have seen these reports and we are not aware of any new developments on this matter. Our position on Turkey’s purchase of S-400 is well known. We refer you to the Turkish government to speak to their defense procurement plans. Given Russia’s brutal and unjustified ongoing invasion of Ukraine, now more than ever we urge all countries to avoid transactions with Russia’s defense sector, which put them at risk sanctions.