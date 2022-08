Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Αίγυπτο κατόπιν πρόσκλησης του Αιγύπτιου Oμολόγου του!

Σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος θα μεταβεί στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα πραγ...





Σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος θα μεταβεί στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Oμολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Aντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.