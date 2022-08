Υπάρχει λόγος που βιαζόμαστε... Ελλάδα και ΗΠΑ επιταχύνουν τις διαδικασίες για την έλευση των F-35!

Του Βασίλη Νέδου Προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών απάντησης στην ελληνική επιστολή αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφορ...

Του Βασίλη ΝέδουΠροσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών απάντησης στην ελληνική επιστολή αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance) για το πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς F-35 κάνει η αμερικανική πλευρά. Παρά τη γραφειοκρατική συγκρότηση των μηχανισμών του Πενταγώνου, υπάρχει πλήρης κατανόηση για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις επιπλοκές τις οποίες μπορεί να έχει για τη συμφωνία προμήθειας 20 F-35 με την προαίρεση για ακόμα 20, γι’ αυτό και έχει αποφασιστεί η απάντηση να φθάσει στην Αθήνα σε χρονικό διάστημα πολύ πριν από τις εκλογές του 2023, προκειμένου να δοθεί και χώρος για τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις.Η επίσπευση των διαδικασιών συνδέεται, βέβαια, και με ένα πολύ τεχνικό ζήτημα. Κάθε απάντηση σε μια διαδικασία «LoR for LoA» (όπως αποδίδεται εν συντομία) βασίζεται σε υπολογισμούς οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες παραγγελίες και παραδόσεις, που ήδη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα F-35, έχουν αυξηθεί.Η ασυνήθιστη για τα αμερικανικά δεδομένα σπουδή του Πενταγώνου αντανακλά και την πολύ θετική ατμόσφαιρα που επικράτησε στις επαφές που είχαν διαδοχικά τον Ιούλιο στις ΗΠΑ αρχικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επαφές τόσο με τους αξιωματούχους του Πενταγώνου όσο και με τα στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας «Λόκχιντ Μάρτιν» έπεισαν τους Αμερικανούς ότι η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να προσχωρήσει στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι για τα συνολικά 40 F-35 το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες υποδομές που θα φιλοξενήσουν ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, οι οποίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υφίστανται.Τρεις βάσειςΗ Πολεμική Αεροπορία έχει ζητήσει να γίνει μια έρευνα για την καταλληλότητα τριών αεροπορικών βάσεων και, συγκεκριμένα, της 115 Πτέρυγας Μάχης (Π.Μ.) στη Σούδα, της 117 Π.Μ. στην Ανδραβίδα και της 116 Π.Μ. στον Αραξο. Στην έρευνα που διεξάγεται από κλιμάκια της αμερικανικής αεροπορίας και της «Λόκχιντ Μάρτιν», εξετάζεται, βεβαίως, και το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν προκειμένου οι συγκεκριμένες αεροπορικές βάσεις να καταστούν κατάλληλες για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των F-35.Είναι προφανές ότι η υπόδειξη τριών βάσεων που βρίσκονται όλες στη Δυτική Ελλάδα και στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, αντικατοπτρίζει την επιλογή της Π.Α. να κρατήσει το F-35 μακριά από το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Πρόκειται, βεβαίως, για επιλογή η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι, ακόμη και από τη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται εντός της εμβέλειας των F-35. «Kαθημερινή»