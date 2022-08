Θα το πάρουμε κι αυτό...;;; Eλληνικό ενδιαφέρον για το πλοίο υποστήριξης αποβάσεων USS Whidbey Island!

Δημοσιογραφικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως η Ελλάδα έχει εκφράσει αρχικό ενδιαφέρον για το πλοίο αποβάσεων USS Whidbey Island (LSD-41), ...





Δημοσιογραφικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως η Ελλάδα έχει εκφράσει αρχικό ενδιαφέρον για το πλοίο αποβάσεων USS Whidbey Island (LSD-41), που μόλις απέσυρε το Αμερικανικό Ναυτικό (ήταν το πρώτο της ομώνυμης κλάσης). Το ενδιαφέρον προέρχεται από το ΓΕΕΘΑ, κι όχι αρχικά το ΓΕΝ, καθώς υπάρχει σημαντικό κενό στη γκάμα αποβατικών επιχειρήσεων που πιθανά θα κληθούν να εκτελέσουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Αν και το 16.000 τόνων (έμφορτο) LSD-41 μπήκε σε υπηρεσία του 1985, εντούτοις είναι σε καλή κατάσταση, ενώ το Αμερικανικό Ναυτικό το έχει οπλίσει ισχυρά για την αποστολή του με 2 x Mk20 Phalanx, και 2 εκτοξευτές RAM. Το μηχανοστάσιό του διαθέτει αποκλειστικά κινητήρες ντίζελ -μπορεί να φθάσει τους 20 κόμβους- έτσι θεωρείται πως δεν θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εισαγωγή του σε υπηρεσία, ενώ το βασικό πλήρωμα που απαιτείται για την λειτουργία του είναι λογικό. Έτσι το ΠΝ δεν θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα, ενώ το πλήρωμα θα συμπληρωθεί πιθανά με μέλη της Αεροπορίας Στρατού ή/και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρώτη νύξη για το θέμα έγινε στην πρόσφατη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το πλοίο δεν αποσύρθηκε οριστικά, είναι σε κατάσταση OSIR (Out of Service In Reserve), και δεν έχει αφαιρεθεί ο οπλισμός (που πολύ ενδιαφέρει το ΠΝ να παραμείνει στο πλοίο), μόνο τα πυρομαχικά και οι πύραυλοι.Το ΓΕΕΘΑ επιθυμεί ένα τέτοιο πλοίο, ως βάση προωθημένη για ανακατάληψη νησίδων ή και μεταφορά ενισχύσεων στην Κύπρο. Ταυτόχρονα θα μπορέσει να παίξει το ρόλο για στάθμευση επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A/D και μεταφορικών CH-47D (και UH-60L/M) που θα εκτελούν αποβατικές ενέργειες, ή αποστολές ενίσχυσης. Θυμίζουμε πως σε αποστολή της Αεροπορίας Στρατού στην Κύπρο, τα ελληνικά ελικόπτερα πέταξαν χαμηλά και με πλήρη φόρτο καυσίμων, χωρίς να έχουν ενδιάμεσο σταθμό σε περίπτωση ανάγκης.Το LDS-41 έρχεται να «κουμπώσει» με την απολύτως απαραίτητη προμήθεια των 76 αμφίβιων οχημάτων AAV-7RAM/RS για τους Έλληνες Πεζοναύτες. Σκοπός του ΓΕΕΘΑ και της ΔΕΠ είναι ένα πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων όπως το LSD-41 να γίνει το πλωτό «σπίτι» της Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Στο μεγάλο χώρο φόρτωσης του, το USS Whidbey Island χωρά έως 36 ΑΑV, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει απόσπασμα περίπου 500 πεζοναυτών.