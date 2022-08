Το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Γάζα - Επιχείρηση «κατά της απειλής του Ισλαμικού Τζιχάντ»

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, είπε μεταξύ άλλων ότι «ο Ισλαμικός Τζιχάντ είναι ένα υποκατάστατο του Ιράν που θέλει να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και να σκοτώσει αθώους Ισραηλινούς. Θα κάνουμε όλα όσα πρέπει για να υπερασπιστούμε τον λαό μας».Κατά τη διάρκεια αυτής της προληπτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας κατά του Ισλαμικού Τζιχάντ, 15 μαχητές σκοτώθηκαν, εκτίμησε έπειτα από μια πρώτη σειρά εφόδων ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος. Διευκρίνισε ότι το Ισραήλ ανέμενε την εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα προς το κεντρικό Ισραήλ.Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε «περισσότερες από 100 ρουκέτες» από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, σε μια πρώτη απάντηση, όπως λέει, στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.Ως ένα βαθμό αυτό επιβεβαιώνει και ο ισραηλινός στρατός που ανέφερε ότι μέσα σε δύο ώρες εκτοξεύτηκαν 71 ρουκέτες από τη Γάζα στο Ισραήλ.In just 2 hours tonight:71 rockets were fired from Gaza toward Israel.9 of these rockets fell INSIDE the Gaza Strip.Terrorist rockets threaten innocent civilians—both Israeli and Gazan.— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ακόμη ότι συνεχίζει τα πλήγματά του κατά του Ισλαμικού Τζιχάντ, κυρίως ανατολικά της πόλης της Γάζας, προσθέτοντας ότι οι ειδικές δυνάμεις και το πυροβολικό στοχεύουν στρατιωτικές θέσεις της οργάνωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός εκ των ηγετών της, του Ταϊσίρ Αλ-Τζαμπάρι.We just targeted a senior commander of the Palestinian Islamic Jihad terrorist group in Gaza. Tayseer Jabari was responsible for multiple terrorist attacks against Israeli civilians.The IDF will continue to defend Israel against the threat of terrorism. pic.twitter.com/rhxuw2ZmYs — Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022 Στη Γάζα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι δέκα άμαχοι έχασαν τη ζωής τους μεταξύ των οποίων ένα πεντάχρονο κορίτσι, και 55 τραυματίστηκαν.Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι «ο εχθρός έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του λαού μας και πρέπει να υπερασπιστούμε συλλογικά τους εαυτούς μας και τον λαό μας, δεν θα επιτρέψουμε στις πολιτικές του εχθρού μας να υπονομεύσουν την αντίστασή μας», ανέφερε σε ανακοίνωση.Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν πολλά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο κέντρο της πόλης της Γάζας.Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μετά τη σύλληψη τη Δευτέρα ενός ηγετικού στελέχους του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, του Μπασέμ Σαάντι. Οι ισραηλινές αρχές φοβήθηκαν επιθέσεις αντιποίνων από τη Λωρίδα της Γάζας, έναν θύλακα που ελέγχεται από τους ισλαμιστές της Χαμάς, όπου έχει την έδρα της και ο Ισλαμικός Τζιχάντ.Λίγο πριν από βομβαρδισμούς, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «προετοιμάζονται για οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αναληφθεί σε όλα τα μέτωπα, στις βόρειες, κεντρικές και νότιες περιοχές του Ισραήλ».«Στους εχθρούς μας, και ιδιαίτερα στους ηγέτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, θα ήθελα να επισημάνω: ο χρόνος σας τελειώνει. Η απειλή [ενν. για το νότιο Ισραήλ] θα εξαλειφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση.Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την Τρίτη το κλείσιμο των συνοριακών σημείων, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες της Γάζας, κατόχους αδειών εργασίας στο Ισραήλ, να μείνουν στα σπίτια τους. Το κλείσιμο των συνοριακών σημείων διακοπή επιβράδυνε την παράδοση καυσίμου ντίζελ, που συνήθως μεταφερόταν με φορτηγά από την Αίγυπτο ή το Ισραήλ και είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ