Η ακροδεξιά Μελόνι αναρτά βίντεο βιασμού Ουκρανής προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία

«Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο επεισόδιο σεξουαλικής βίας κατά μιας Ουκρανής, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Πιατσέντσα από έναν αιτούντα άσυλο. Μια αγκαλιά σε αυτή τη γυναίκα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποκαταστήσω την ασφάλεια στις πόλεις μας», σημειώνει η ανάρτηση.





Είναι ενδεικτικό ότι η διάδοση του βίντεο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος Ενρίκολ Λέτα να υποστηρίζει ότι η δημοσίευση του βίντεο από πλευράς της Μελόνι «είναι απρεπές».



Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκαν ο ηγέτης του Κεντρώου κόμματος Azione (Δράση), Κάρλο Καλέντα, λέγοντας πως η αναδημοσίευση είναι «ανήθικη», αλλά και η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Κάτω Βουλής, Λάουρα Μπολντρίνι καθώς και ο Δήμαρχος της Φλωρεντίας, Ντάριο Ναρντέλα.



Από την άλλη πλευρά η Μελόνι δεν άφησε αναπάντητες τις κατηγορίες. «Δεν επιτρέπω στον Ενρίκο Λέτα να διαδίδει ψέματα για εμένα και να κάνει ζοφερή προπαγάνδα για τον πολύ σοβαρό βιασμό στην Πιατσέντσα» τόνισε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας πως στο βίντεο δεν αναγνωρίζεται το θύμα και πως προέρχεται από τον ιστότοπο μιας σημαντικής εθνικής εφημερίδας».



Επιπλέον συμπλήρωσε πως «ειλικρινά ντρέπομαι για τους πολιτικούς ηγέτες που, ενώ χρησιμοποιούν βιασμό για να μου επιτεθούν, δεν ξοδεύουν ούτε μια λέξη αλληλεγγύης για το θύμα, προφανώς από φόβο μήπως χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επιδεινούμενης έκτακτης ανάγκης της ασφαλείας».

Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città. pic.twitter.com/9OZU6fA6vt