Στο Ισραήλ ο Αρχηγός ΓΕΣ με φόντο τα Apache και τα Spike NLOS

Οι στρατιωτικοί δεσμοί Ελλάδας – Ισραήλ βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο με εμβάθυνση ακόμη και στην αμυντική βιομηχανία.Του Χρήστου ΜαζανίτηΑπό 2 έως 4 Αυγούστου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Major General Tamir Yadai.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry of Defense) Brigadier General (Ret.) Mishel Ben Baruch, ενώ επισκέφθηκε και την έδρα του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης του Ισραήλ (National Training Center) όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες του κέντρου και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.Ελλάδα και Ισραήλ έχουν εμβαθύνει την στρατιωτική τους συνεργασία, με τον Ελληνικό Στρατό να τρέχει δύο πολύ σημαντικά προγράμματα, στα οποία έχουν αναφερθεί εκτενώς στο enikos.gr.Από τη μία είναι η αναβάθμιση των Apache πρώτης γενιάς της Αεροπορίας Στρατού. Οι Ισραηλινοί προσέφεραν ένα πακέτο αναβάθμισης των 19 παλαιών ελικοπτέρων με δικής τους ανάπτυξης και κατασκευής ηλεκτρονικά, που τα κάνουν ισάξια και στα σημεία καλύτερα από τα “D”.Από την άλλη είναι η προμήθεια των πυραύλων Spike NLOS. To πυραυλικό σύστημα έχει εμβέλεια 32 χιλιομέτρων, προσδίδοντας μεγάλες δυνατότητες στα ελικόπτερα.Όμως, οι πύραυλοι αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από οχήματα του Ελληνικού Στρατού αλλά και από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.Πρόκειται για βλήματα ακρίβειας, που αυξάνουν την διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ΕΔ. Η αναβάθμιση τελικά εγκρίθηκε και περιλαμβάνει την αντικατάσταση των οπτικών και την πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία (Boeing), με τιμή που φτάνει τα 36 εκατ. ευρώ.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός κατέθεσε στεφάνι στο Mνημείο του Oλοκαυτώματος, ενώ συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄.