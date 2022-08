ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στην Ουκρανία

Η εφημερίδα New York Times αναφέρει μάλιστα ότι με τέτοιες απώλειες ο ρωσικός στρατός δεν είναι σε θέση να καταλάβει έως το τέλος του έτ...

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, καθημερινά στην Ουκρανία σκοτώνονται ή τραυματίζονται 500 Ρώσοι στρατιώτες, γράφει η εφημερίδα New York Times σε άρθρο της επικαλούμενη ανώνυμες πηγές."Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εκτίμηση αυτή για τις απώλειες της Ρωσίας περιλαμβάνει περίπου 20.000 νεκρούς. Από αυτόν τον αριθμό, οι 5.000 πιστεύεται ότι είναι μισθοφόροι από την Wagner Group, μια ιδιωτική εταιρεία με δεσμούς με τον κ. Πούτιν, και ξένοι μαχητές, δήλωσε μια από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να συζητήσει ευαίσθητες στρατιωτικές εκτιμήσεις."Η εφημερίδα εκτιμά ότι "το συγκλονιστικά υψηλό ποσοστό ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία σημαίνει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχει έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους του: την κατάληψη ολόκληρης της ανατολικής περιοχής της χώρας φέτος, λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες". Παράλληλα επισημαίνει ότι "με 500 Ρώσους στρατιώτες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μέρα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση Αμερικανών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών, η πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί σε ένα εξουθενωτικό ζόρι".Η εφημερίδα New York Times αναφέρει μάλιστα ότι με τέτοιες απώλειες ο ρωσικός στρατός δεν είναι σε θέση να καταλάβει έως το τέλος του έτους το ΝτονμπάςΟι πηγές της εφημερίδας ανάφεραν ότι τα στοιχεία τους βασίζονται σε δορυφορικές φωτογραφίες, από υποκλαπέντα μηνύματα και σε πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά μέσα ενημέρωσης.Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η Ρωσία έχει στείλει στον πόλεμο σχεδόν το 85% των στρατιωτικών της τμημάτων. Έχουν σταλεί στρατεύματα από την ρωσική Άπω Ανατολή αλλά και στρατιωτικά τμήματα που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου.Επειδή η Ρωσία, γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, υφίσταται μεγάλες απώλειες, η κυβέρνηση προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να στείλει στην Ουκρανία εφέδρους και νεοσύλλεκτους."Στην Ρωσία έχουν αυξήσει την ηλικία στρατολόγησης και προβαίνουν και σε άλλες ενέργειες για να δελεάσουν τους εθελοντές, δήλωσε η Έβελιν Φάρκας, διευθύντρια του Ινστιτούτου McCain και ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου για την Ουκρανία στην κυβέρνηση Ομπάμα. Παίρνουν ανθρώπους από παντού".Νωρίτερα ο ιστοτόπος The Insider και ερευνητές από τον ιστότοπο Bellingcat σε άρθρο τους ανέφεραν τα παράπονα που εκφράζουν συγγενείς Ρώσων που πολεμούν στην Ουκρανία. Στο άρθρο του αναφέρεται ότι τους αναγκάζουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο, και τους κληρωτούς τους υποχρεώνουν να υπογράψουν σύμβαση, χωρίς να εξασφαλίζουν στους στρατιώτες αμοιβή η ιατρική περίθαλψη.Την περασμένη εβδομάδα ο ιστότοπος Mediazona, επικαλούμενος μαρτυρίες κρατούμενων, έγραψε ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, επισκέφθηκε ο ίδιος προσωπικά μερικές φυλακές, στρατολογώντας κρατούμενους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σους κρατούμενους υποσχέθηκαν την ελευθερία τους εάν δέχονταν την πρότασή του και επιστρέψουν ζωντανοί από την Ουκρανία.Ούτε η Ρωσία , ούτε η Ουκρανία κοινοποιούν τις απώλειές τους στον πόλεμο. Η τελευταία φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε απολογισμό για τους νεκρούς στον πόλεμο ήταν στις 25 Μαρτίου. Τότε το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι 1.351 Ρώσοι σκοτώθηκαν και 3.825 τραυματίσθηκαν.Ο ιστότοπος Mediazona, ο οποίος σε συνεργασία με την διοίκηση των εθελοντών συγκεντρώνει στοιχεία για τους Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, έγραψε ότι μέχρι τις 9 Ιουλίου, είχαν σκοτωθεί 5.185 Ρώσοι στρατιώτες, τα ονόματα των οποίων ταυτοποιήθηκαν από ανοιχτές πηγές.